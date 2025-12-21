Михаил Саакашвили: как автор “Революции роз” оказался в тюрьме на годы - видео
“Революция роз” 2003 года стала ответом на фальсификации во время парламентских выборов в Грузии. Эдуард Шеварднадзе, возглавлявший тогда страну, был отстранен от власти.
Одним из авторов “Революции роз” был Михаил Саакашвили - молодой харизматичный и амбициозный политик. Он возглавил созданную тогда партию “Единое нацдвижение”, которая пришла к власти на долгие годы.
Ближайшие соратники Саакашвили - Зураб Жвания и Нино Бурджанадзе, недолго оставались рядом с ним. Премьер-министр Жвания вскоре погиб, по официальной причине - от отравления угарным газом. Его не стало в феврале 2005 года - обстоятельства его смерти до сих пор остаются неясными. Нино Бурджанадзе продержалась в роли главы парламента дольше - до 2008 года, потом она ушла в оппозицию.
Саакашвили решил коренным образом изменить не только страну, но и мышление ее жителей, к чему большинство населения Грузии оказалось не готово. Провалы во нутренней и внешней политике вызвали недовольство части населения и даже крупные реформы, изменившие жизнь граждан во многих сферах, не смогли удержать власть в руках Саакашвили, не помогли обеспечить ему доверие большинства жителей Грузии.
После поражения на президентских выборах, Саакашвили покинул страну в 2013 году, позже он оказался на Украине. Спустя два года, в 2015 году, тогдашний президент Георгий Маргвелашвили лишил своего предшественника гражданства Грузии. В 2021 году Саакашвили предпринял попытку тайно вернуться на родину и вскоре был арестован, его судили за превышение полномочий. По сей день он находится в тюрьме по разным обвинениям, в совокупности ему предстоит провести в заключении еще более 12 лет.
