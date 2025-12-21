https://sputnik-georgia.ru/20251221/nazvany-samye-populyarnye-imena-v-tbilisi-i-batumi-296282013.html

Названы самые популярные имена в Тбилиси и Батуми

ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Имена Гиорги, Давид и Александре – самые распространенные среди мужчин как в Тбилиси, так и в Батуми, говорится в материалах Агентства развития государственных сервисов Минюста Грузии. По данным ведомства, в столице проживают 65,1 тысячи мужчин с именем Гиорги, 26,4 тысячи – с именем Давид и 19,8 тысячи – с именем Александре. Десятка мужских имен в Тбилиси выглядит следующим образом: Гиорги, Давид, Александре, Николоз, Лука, Иракли, Леван, Зураб, Саба и Лаша. Что касается Батуми, то там первая тройка популярных имен такая же, как в Тбилиси, – Гиорги (6,5 тысячи), Давид (3,8 тысячи) и Александре (2,5 тысячи). А вот дальше по популярности следуют Иракли, Лука, Николоз, Ника, Зураб, Андриа, Леван и Саба. Что касается женских имен, то самым популярным именем и в Тбилиси, и в Батуми является Нино. В Тбилиси проживает 44,1 тысячи женщин и девочек с этим именем, а в Батуми – 4,4 тысячи. А вот десятка популярных женских имен в столице выглядит следующим образом: Нино, Мариам, Ана, Маиа, Элене, Кетеван, Нана и Мариами. Тогда как в Батуми – Нино, Мариам, Ана, Тамар, Маиа, Элене, Натиа, Кетеван, Нана и Хатуна. В Грузии в именах имеет значение каждая буква, и разница даже в одну букву означает два разных имени, как, к примеру, Николоз – Николози, Мариам – Мариами. Особенно часто с этим сталкиваются иностранные граждане, которым необходим перевод документов на грузинский. Разное написание имени создает проблемы как при оформлении разных услуг, так и в вопросах наследования и оформления имущества. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

