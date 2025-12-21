https://sputnik-georgia.ru/20251221/nok-gruzii-nazval-luchshikh-sportsmenov-i-trenerov-2025-goda-296285495.html

НОК Грузии назвал лучших спортсменов и тренеров 2025 года

Базадзе завоевал первую в карьере золотую медаль на чемпионате мира по фехтованию, который прошел в Тбилиси, а Липартелиани стала первой дзюдоисткой, которая... 21.12.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Саблист Сандро Базадзе и дзюдоистка Этер Липартелиани стали лучшими спортсменами страны 2025 года – итоги сезона подвел Национальный олимпийский комитет Грузии. Базадзе завоевал первую в карьере золотую медаль на чемпионате мира по фехтованию, который прошел в Тбилиси, а Липартелиани стала первой дзюдоисткой, которая принесла Грузии золото чемпионата мира. Олимпийский комитет также объявил победителей в других номинациях: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

