НОК Грузии назвал лучших спортсменов и тренеров 2025 года
НОК Грузии назвал лучших спортсменов и тренеров 2025 года
Базадзе завоевал первую в карьере золотую медаль на чемпионате мира по фехтованию, который прошел в Тбилиси, а Липартелиани стала первой дзюдоисткой, которая принесла Грузии золото чемпионата мира
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Саблист Сандро Базадзе и дзюдоистка Этер Липартелиани стали лучшими спортсменами страны 2025 года – итоги сезона подвел Национальный олимпийский комитет Грузии. Базадзе завоевал первую в карьере золотую медаль на чемпионате мира по фехтованию, который прошел в Тбилиси, а Липартелиани стала первой дзюдоисткой, которая принесла Грузии золото чемпионата мира. Олимпийский комитет также объявил победителей в других номинациях:
НОК Грузии назвал лучших спортсменов и тренеров 2025 года

14:29 21.12.2025
Фехтовальщик Сандро Базадзе — чемпион мира
Базадзе завоевал первую в карьере золотую медаль на чемпионате мира по фехтованию, который прошел в Тбилиси, а Липартелиани стала первой дзюдоисткой, которая принесла Грузии золото чемпионата мира
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Саблист Сандро Базадзе и дзюдоистка Этер Липартелиани стали лучшими спортсменами страны 2025 года – итоги сезона подвел Национальный олимпийский комитет Грузии.
Базадзе завоевал первую в карьере золотую медаль на чемпионате мира по фехтованию, который прошел в Тбилиси, а Липартелиани стала первой дзюдоисткой, которая принесла Грузии золото чемпионата мира.
Олимпийский комитет также объявил победителей в других номинациях:
Лучшая федерация 2025 года – Федерация фехтования Грузии;
Лучшая команда 2025 года – Сборная Грузии по дзюдо;
Лучший тренер Грузии 2025 года – Кахабер Моцрадзе (тренер женской сборной по дзюдо);
© Georgian National Olympic CommitteeДзюдоистка Этери Липартелиани
Дзюдоистка Этери Липартелиани - Sputnik Грузия, 1920, 21.12.2025
Дзюдоистка Этери Липартелиани
© Georgian National Olympic Committee
Лучшие тренеры, работающие в женском спорте в 2025 году – Меги Кадакидзе (пулевая стрельба) и Теймураз Джанджава (тяжелая атлетика);
Лучшая региональная организация МОК 2025 года – Региональная организация Мцхета-Мтианети;
Лучший спортсмен Грузии в игровых видах спорта – Торнике Шенгелия (капитан сборной Грузии по баскетболу);
Лучшие спортсмены Грузии в зимних видах спорта 2025 года – Анастасия Метелкина и Лука Берулава (фигурное катание);
Открытие 2025 года, "Олимпийская надежда" – Инга Гургенидзе (фигурное катание);
Открытие 2025 года, "Олимпийская надежда" – Вахтанг Лолуа (греко-римская борьба).
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
