Правительство Грузии увеличивает финансирование всеобщего здравоохранения

Правительство Грузии увеличивает финансирование всеобщего здравоохранения

21.12.2025

ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Программа всеобщего здравоохранения увеличится примерно на 100 миллионов лари и в следующем году составит полтора миллиарда лари, заявил министр здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе. Больше всего в 2026 году вырастет бюджет Минздрава (на 840 миллионов лари) и составит 9,7 миллиарда лари, из которых около 6,9 миллиарда пойдут на социальные выплаты – в том числе повышение пенсий и пособий, а 2 миллиарда лари – на здравоохранение, в том числе на повышение зарплат медработникам. По его словам, много лет назад это было бы невероятно. "Если бы вам много лет назад сказали, что программа всеобщего здравоохранения будет финансироваться на полтора миллиарда, это показалось бы практически невероятным. К счастью, оказалось, что сегодня все это действительно возможно, и многое сделано для граждан страны, для всех людей, получивших деньги в этом отношении. Речь идет о миллионе человек", – сказал Сарджвеладзе. Глава Минздрава также отметил, что приоритетными для бюджета страны остаются проекты в области здравоохранения, социальной сферы и инфраструктуры. Неотложные медицинские услуги сегодня доступны 90% населения Грузии. Кроме того, благодаря Программе всеобщего здравоохранения удалось сократить расходы граждан на 25%. Программа всеобщего здравоохранения включает шесть групп: целевые группы (дети до 5 лет, студенты, пенсионеры, лица с ОВЗ, педагоги и социально незащищенные лица), граждане с высоким доходом, граждане со средним доходом, граждане с рейтинговыми баллами от 70 тысяч до 100 тысяч по шкале обеспеченности, подростки (от 6 до 18 лет) и граждане с низким, нерегулярным доходом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

