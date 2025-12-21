https://sputnik-georgia.ru/20251221/predlozheniya-es-i-ukrainy-po-planu-ssha-meshayut-dostizheniyu-mira---ushakov-296290295.html

Предложения ЕС и Украины по плану США мешают достижению мира – Ушаков

Предложения ЕС и Украины по плану США мешают достижению мира – Ушаков

21.12.2025

ТБИЛИСИ, 21 дек – Sputnik. Положения, которые пытаются внести европейцы и украинцы в мирный план, предложенный Вашингтоном, не приближают достижение долгосрочного мира, такое мнение высказал помощник президента России Юрий Ушаков.Ушаков сообщил, что пока не видел документов США по мирному урегулированию после обсуждений с Европой и Киевом.Ранее к Кремле сообщили, что Москва будет резко возражать при внесении неприемлемых поправок по Украине.В ноябре Вашингтон сообщил о разработке плана по украинскому урегулированию. Изначально он состоял из 28 пунктов, потом их количество изменилось.На минувшей неделе европейские лидеры и Владимир Зеленский встретились для обсуждения американского плана по украинскому урегулированию.Зеленский также провел встречу с Уиткоффом и Кушнером. После пятичасовых переговоров Уиткофф заявил о достигнутом прогрессе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

