https://sputnik-georgia.ru/20251221/predlozheniya-es-i-ukrainy-po-planu-ssha-meshayut-dostizheniyu-mira---ushakov-296290295.html
Предложения ЕС и Украины по плану США мешают достижению мира – Ушаков
Предложения ЕС и Украины по плану США мешают достижению мира – Ушаков
Sputnik Грузия
План Белого дома по мирному урегулированию украинского конфликта сейчас обсуждают представители США, России и Украины 21.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-21T16:52+0400
2025-12-21T16:52+0400
2025-12-21T17:17+0400
в мире
политика
украина
сша
вашингтон
джаред кушнер
дональд трамп
владимир зеленский
россия
обострение ситуации вокруг украины
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/1e/270914872_0:52:3462:1999_1920x0_80_0_0_24b2b96457648c51a1625567c71e3dbb.jpg
ТБИЛИСИ, 21 дек – Sputnik. Положения, которые пытаются внести европейцы и украинцы в мирный план, предложенный Вашингтоном, не приближают достижение долгосрочного мира, такое мнение высказал помощник президента России Юрий Ушаков.Ушаков сообщил, что пока не видел документов США по мирному урегулированию после обсуждений с Европой и Киевом.Ранее к Кремле сообщили, что Москва будет резко возражать при внесении неприемлемых поправок по Украине.В ноябре Вашингтон сообщил о разработке плана по украинскому урегулированию. Изначально он состоял из 28 пунктов, потом их количество изменилось.На минувшей неделе европейские лидеры и Владимир Зеленский встретились для обсуждения американского плана по украинскому урегулированию.Зеленский также провел встречу с Уиткоффом и Кушнером. После пятичасовых переговоров Уиткофф заявил о достигнутом прогрессе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
украина
сша
вашингтон
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/1e/270914872_797:0:3462:1999_1920x0_80_0_0_c90530657f495bb7e5af179f50b58691.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
в мире, политика, украина, сша, вашингтон, джаред кушнер, дональд трамп, владимир зеленский, россия, обострение ситуации вокруг украины
в мире, политика, украина, сша, вашингтон, джаред кушнер, дональд трамп, владимир зеленский, россия, обострение ситуации вокруг украины
Предложения ЕС и Украины по плану США мешают достижению мира – Ушаков
16:52 21.12.2025 (обновлено: 17:17 21.12.2025)
План Белого дома по мирному урегулированию украинского конфликта сейчас обсуждают представители США, России и Украины
ТБИЛИСИ, 21 дек – Sputnik. Положения, которые пытаются внести европейцы и украинцы в мирный план, предложенный Вашингтоном, не приближают достижение долгосрочного мира, такое мнение высказал помощник президента России Юрий Ушаков.
"Я более чем уверен, что те положения, которые внесли и пытаются вносить европейцы вместе с украинцами, они точно нарушают документы и нарушают возможности достичь долгосрочного мира", – сказал он.
Ушаков сообщил, что пока не видел документов США по мирному урегулированию после обсуждений с Европой и Киевом.
Ранее к Кремле сообщили, что Москва будет резко возражать при внесении неприемлемых поправок по Украине.
В ноябре Вашингтон сообщил о разработке плана по украинскому урегулированию. Изначально он состоял из 28 пунктов, потом их количество изменилось.
Российский лидер 2 декабря принял в Кремле специального посланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Визит в Москву был связан с процессом обсуждения американского мирного плана по Украине. В Кремле заявили, что встреча прошла конструктивно.
На минувшей неделе европейские лидеры и Владимир Зеленский встретились для обсуждения американского плана по украинскому урегулированию.
Зеленский также провел встречу с Уиткоффом и Кушнером. После пятичасовых переговоров Уиткофф заявил о достигнутом прогрессе.