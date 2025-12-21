https://sputnik-georgia.ru/20251221/samuyu-opasnuyu-dorogu-gruzii-otremontiruyut--obyavlen-pobeditel-poslednego-tendera-296282175.html

Самую опасную дорогу Грузии отремонтируют – объявлен победитель последнего тендера

Самую опасную дорогу Грузии отремонтируют – объявлен победитель последнего тендера

Sputnik Грузия

Ремонтные работы будут длиться два года и обойдутся в 19,2 миллиона лари 21.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-21T09:01+0400

2025-12-21T09:01+0400

2025-12-21T09:01+0400

дороги

грузинские дороги, машины и их водители

строительство дороги

грузия

новости

тушети

кахети

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/1e/284603594_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_09b0126663db4c6b44046e72fa7c70a2.jpg

ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Департамент автомобильных дорог определил победителя последнего из восьми тендеров на ремонт самой опасной дороги Грузии, соединяющей регион Кахети с горным краем Тушети. Автомобильная дорога Пшавели-Омало – единственный путь в горный район страны Тушети. Дорога начинается в селе Пшавели Телавского муниципалитета и соединяется с Омало через перевал Абано. Дорога была разделена на восемь участков для поиска компаний для поэтапного ремонта. Тендер на первый лот был объявлен в 2015 году, а на последний – в ноябре 2025 года. Компания должна будет не только восстановить дорожное покрытие, но и установить сливы и защитные конструкции. Работы будут длиться 2 года и обойдутся в 19,2 миллиона лари. Дорога Пшавели-Омало была построена в 1960-70-х годах прошлого века и проходит через перевал Абано, который находится на высоте 2 950 метров над уровнем моря. Из-за сложного рельефа и метеорологических условий движение по дороге возможно около четырех-пяти месяцев в году. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тушети

кахети

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

дороги, грузинские дороги, машины и их водители, строительство дороги, грузия, новости, тушети, кахети