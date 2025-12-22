Грузия
Грузия – страна автоэкспорта: кто покупает автомобили?
Грузия – страна автоэкспорта: кто покупает автомобили?
22.12.2025
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Грузия за 11 месяцев 2025 года экспортировала 103 тысячи легковых автомобилей на сумму 2,6 миллиарда долларов, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". По данным ведомства, доходы Грузии, которая сама не производит автомобили, в 2025 году выросли на 403 миллиона долларов по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Самым крупным покупателем автомобилей из Грузии является Кыргызстан, куда было отправлено 39 тысяч автомобилей на сумму 1,3 миллиарда долларов. Вторым по величине импортером автомобилей является Казахстан, куда было отправлено 41,6 тысячи автомобилей на сумму 735 миллионов долларов. Замыкает тройку лидеров Азербайджан, который приобрел 7,3 тысячи автомобилей на сумму 197 миллиона долларов. Что касается импорта автомобилей, то всего за 11 месяцев 2025 года Грузия закупила 212 тысяч автомобилей на сумму 3,5 миллиарда долларов. Основная часть автомобилей завозится из США. На фоне растущего спроса на реэкспорт автомобилей Грузия вводит с 1 января новую услугу – выдачу транзитного номера на транспорт, выезжающий на экспорт/реэкспорт. Стоимость услуги составит 150 лари, и еще 20 лари придется заплатить за документ, подтверждающий выдачу транзитного номера. Кроме того, заполнение таможенной декларации или свидетельства учета и пересылка данных вырастет в цене и составит 200 лари вместо 130. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
10:52 22.12.2025
Доходы Грузии в этой сфере в 2025 году выросли на 403 миллиона долларов
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Грузия за 11 месяцев 2025 года экспортировала 103 тысячи легковых автомобилей на сумму 2,6 миллиарда долларов, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат".
По данным ведомства, доходы Грузии, которая сама не производит автомобили, в 2025 году выросли на 403 миллиона долларов по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.
Самым крупным покупателем автомобилей из Грузии является Кыргызстан, куда было отправлено 39 тысяч автомобилей на сумму 1,3 миллиарда долларов.
Вторым по величине импортером автомобилей является Казахстан, куда было отправлено 41,6 тысячи автомобилей на сумму 735 миллионов долларов.
Замыкает тройку лидеров Азербайджан, который приобрел 7,3 тысячи автомобилей на сумму 197 миллиона долларов.
Что касается импорта автомобилей, то всего за 11 месяцев 2025 года Грузия закупила 212 тысяч автомобилей на сумму 3,5 миллиарда долларов. Основная часть автомобилей завозится из США.
На фоне растущего спроса на реэкспорт автомобилей Грузия вводит с 1 января новую услугу – выдачу транзитного номера на транспорт, выезжающий на экспорт/реэкспорт.
Стоимость услуги составит 150 лари, и еще 20 лари придется заплатить за документ, подтверждающий выдачу транзитного номера.
Кроме того, заполнение таможенной декларации или свидетельства учета и пересылка данных вырастет в цене и составит 200 лари вместо 130.
