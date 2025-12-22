Грузия и Сербия начинают переговоры о свободной торговле

https://sputnik-georgia.ru/20251222/gruziya-i-serbiya-nachinayut-peregovory-o-svobodnoy-torgovle-296295735.html
Тбилиси и Белград планируют обговорить детали соглашения о свободной торговле между государствами 22.12.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили прибыла с официальным визитом в Сербию, в рамках которого будет сделано совместное заявление о начале переговоров по соглашению о свободной торговле между двумя странами, сообщили в пресс-службе ведомства. В рамках визита Квривишвили примет участие во второй сессии грузино-сербской совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Заседание в качестве сопредседателей откроют Мариам Квривишвили и министр внутренней и внешней торговли Сербии Ягода Лазаревич. На сессии будут обсуждаться вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества. В рамках визита Квривишвили осмотрит масштабный проект, реализуемый компанией Eagle Hills в Белграде – Eagle Hills – Belgrad Waterfront.Министр также посетит Белградский выставочный центр, где ознакомится с мультимедийной презентацией предстоящей международной выставки – Экспо-2027. Эта масштабная международная выставка впервые пройдет в регионе Западных Балкан и состоится с 15 апреля по 15 августа 2027 года. Грузия и Сербия установили дипломатические отношения 26 июня 1995 года. Отношения между странами значительно активизировались в 2017-2018 годах, о чем свидетельствует обмен визитами на высоком уровне. В марте 2018 года в силу вступил безвизовый режим между Сербией и Грузией. В 2019 году в Белграде открылось почетное консульство Грузии. Также между Грузией и Сербией подписаны соглашения, которые регулируют отношения в сфере экономики, торговли и консульства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
В рамках визита Квривишвили примет участие во второй сессии грузино-сербской совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Заседание в качестве сопредседателей откроют Мариам Квривишвили и министр внутренней и внешней торговли Сербии Ягода Лазаревич.
На сессии будут обсуждаться вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества. В рамках визита Квривишвили осмотрит масштабный проект, реализуемый компанией Eagle Hills в Белграде – Eagle Hills – Belgrad Waterfront.
Министр также посетит Белградский выставочный центр, где ознакомится с мультимедийной презентацией предстоящей международной выставки – Экспо-2027. Эта масштабная международная выставка впервые пройдет в регионе Западных Балкан и состоится с 15 апреля по 15 августа 2027 года.
Грузия и Сербия установили дипломатические отношения 26 июня 1995 года. Отношения между странами значительно активизировались в 2017-2018 годах, о чем свидетельствует обмен визитами на высоком уровне.
В марте 2018 года в силу вступил безвизовый режим между Сербией и Грузией. В 2019 году в Белграде открылось почетное консульство Грузии. Также между Грузией и Сербией подписаны соглашения, которые регулируют отношения в сфере экономики, торговли и консульства.