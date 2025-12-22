https://sputnik-georgia.ru/20251222/gruziya-reshila-dat-stimul-razvitiyu-vozobnovlyaemykh-istochnikov-energii---video-296303733.html

Грузия решила дать стимул развитию возобновляемых источников энергии - видео

Власти Грузии решили списать многомиллионные штрафы энергокомпаниям, которые работают над проектами по развитию возобновляемых источников энергии. 22.12.2025, Sputnik Грузия

Общая сумма штрафов и пеней превысила один миллиард лари, это примерно триста семьдесят миллионов долларов. Решение призвано ускорить реализацию новых энергетических проектов. Власти Грузии пытаются мотивировать компании вкладываться в развитие и выполнять планы вовремя. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что списание действует только при соблюдении текущих обязательств. Если компании нарушат график и сроки, последуют не только новые штрафы, но и восстановятся старые. Пока в Грузии доминирует гидроэнергетика, которая обеспечивает более семидесяти пяти процентов всей выработки. Параллельно компании активно развивают солнечную и ветровую энергетику. К две тысячи тридцать второму году в Грузии доля ветровых и солнечных станций должна возрасти на десять процентов. Потенциал ветровой энергетики, по текущим расчетам, составляет тысячу четыреста пятьдесят мегаватт.

