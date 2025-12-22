Грузия решила дать стимул развитию возобновляемых источников энергии - видео
Власти Грузии решили списать многомиллионные штрафы энергокомпаниям, которые работают над проектами по развитию возобновляемых источников энергии.
Общая сумма штрафов и пеней превысила один миллиард лари, это примерно триста семьдесят миллионов долларов.
Решение призвано ускорить реализацию новых энергетических проектов. Власти Грузии пытаются мотивировать компании вкладываться в развитие и выполнять планы вовремя. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что списание действует только при соблюдении текущих обязательств.
Если компании нарушат график и сроки, последуют не только новые штрафы, но и восстановятся старые. Пока в Грузии доминирует гидроэнергетика, которая обеспечивает более семидесяти пяти процентов всей выработки. Параллельно компании активно развивают солнечную и ветровую энергетику.
К две тысячи тридцать второму году в Грузии доля ветровых и солнечных станций должна возрасти на десять процентов. Потенциал ветровой энергетики, по текущим расчетам, составляет тысячу четыреста пятьдесят мегаватт.
