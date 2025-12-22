Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20251222/gruziya-reshila-dat-stimul-razvitiyu-vozobnovlyaemykh-istochnikov-energii---video-296303733.html
Грузия решила дать стимул развитию возобновляемых источников энергии - видео
Грузия решила дать стимул развитию возобновляемых источников энергии - видео
Sputnik Грузия
Власти Грузии решили списать многомиллионные штрафы энергокомпаниям, которые работают над проектами по развитию возобновляемых источников энергии. 22.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-22T17:29+0400
2025-12-22T17:29+0400
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
видеоклуб
энергетика
энергетика грузии
гэс
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/16/296303563_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f6a02b9ffedd135d5079dea9baf9e502.jpg
Общая сумма штрафов и пеней превысила один миллиард лари, это примерно триста семьдесят миллионов долларов. Решение призвано ускорить реализацию новых энергетических проектов. Власти Грузии пытаются мотивировать компании вкладываться в развитие и выполнять планы вовремя. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что списание действует только при соблюдении текущих обязательств. Если компании нарушат график и сроки, последуют не только новые штрафы, но и восстановятся старые. Пока в Грузии доминирует гидроэнергетика, которая обеспечивает более семидесяти пяти процентов всей выработки. Параллельно компании активно развивают солнечную и ветровую энергетику. К две тысячи тридцать второму году в Грузии доля ветровых и солнечных станций должна возрасти на десять процентов. Потенциал ветровой энергетики, по текущим расчетам, составляет тысячу четыреста пятьдесят мегаватт.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/16/296303563_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_95df13f9790d3631440bb2b8ad9383aa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , энергетика, энергетика грузии, гэс, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , энергетика, энергетика грузии, гэс, видео

Грузия решила дать стимул развитию возобновляемых источников энергии - видео

17:29 22.12.2025
© video: Sputnik
Подписаться
Власти Грузии решили списать многомиллионные штрафы энергокомпаниям, которые работают над проектами по развитию возобновляемых источников энергии.
Общая сумма штрафов и пеней превысила один миллиард лари, это примерно триста семьдесят миллионов долларов.

Решение призвано ускорить реализацию новых энергетических проектов. Власти Грузии пытаются мотивировать компании вкладываться в развитие и выполнять планы вовремя. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что списание действует только при соблюдении текущих обязательств.

Если компании нарушат график и сроки, последуют не только новые штрафы, но и восстановятся старые. Пока в Грузии доминирует гидроэнергетика, которая обеспечивает более семидесяти пяти процентов всей выработки. Параллельно компании активно развивают солнечную и ветровую энергетику.

К две тысячи тридцать второму году в Грузии доля ветровых и солнечных станций должна возрасти на десять процентов. Потенциал ветровой энергетики, по текущим расчетам, составляет тысячу четыреста пятьдесят мегаватт.
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0