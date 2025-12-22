https://sputnik-georgia.ru/20251222/kakoy-budet-pogoda-v-gruzii-v-blizhayshie-dni--prognoz-sinoptikov-296305987.html

Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – прогноз синоптиков

Sputnik Грузия

22.12.2025

ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Синоптики прогнозируют дожди и местами снег на большей части территории Грузии 24-25 декабря, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. В Тбилиси погода будет преимущественно сухой. Температура воздуха в дневные часы составит +8...+10 градусов. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) 23 декабря ожидается сухая погода, а 24-25 декабря прогнозируются дожди. Температура воздуха днем составит +10...+12 градусов. В равнинных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) 23 декабря ожидается сухая погода, а 24-25 декабря прогнозируются дожди. Температура воздуха днем составит +11...+13 градусов. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) 23 декабря осадков не ожидается, а 24-25 декабря ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит +6...+8 градусов. В высокогорных районах Западной Грузии (Местия, Бахмаро) 23 декабря осадков не ожидается, а 24-25 декабря ожидается снег. Температура воздуха днем составит +3...+5 градусов. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) 23 декабря осадков не ожидается, а 24-25 декабря местами ожидаются дожди. Дневная температура воздуха составит +7...+9 градусов. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнаги, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплистскаро) 23 декабря 23 декабря осадков не ожидается, а 24-25 декабря местами ожидаются дожди. Температура воздуха составит +8...+10 градусов. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) 23 декабря осадков не ожидается, а 24-25 декабря местами ожидаются осадки. Температура воздуха днем составит +5...+7 градусов. В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) 23 декабря осадков не ожидается, а 24-25 декабря местами ожидается снег. Температура воздуха днем составит +1...+3 градуса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

