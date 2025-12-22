https://sputnik-georgia.ru/20251222/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-22-dekabrya-2025-296272041.html

Какой сегодня церковный праздник: 22 декабря 2025

Какой сегодня церковный праздник: 22 декабря 2025

22 декабря 2025

По церковному календарю 22 декабря отмечают день памяти святых Анны, Софрония, Стефана и других. Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Зачатие Пресвятой БогородицыПо церковному календарю 22 декабря отмечают день зачатия праведною Анной Пресвятой Богородицы.Святая Анна была младшей дочерью священника Матфана из Вифлеема, происходившего из колена Левиина. Выйдя замуж за святого Иоакима, Анна долго оставалась бесплодной. По горячим молитвам престарелых супругов ангел Господень возвестил им о зачатии дочери, которую весь род человеческий благословит.Совершилось зачатие святой Анной в Иерусалиме, где и родилась Пресвятая Дева, названная Марией.Анна ПророчицаПо церковному календарю 22 декабря поминают святую Анну Пророчицу – мать пророка Самуила, жившую за 1 100 лет до Рождества Христова.Святая Анна, которая была замужем за Елканой, была бесплодной. Второй женой Елканы стала Феннана, которая рожала ему детей. Святая Анна, сильно горюя о своем несчастье, каждый день молилась о разрешении бесплодия, пообещав посвятить дитя Богу.Придя однажды в храм, Анна молилась про себя Богу, а священник Илия решил, что она пьяна, и стал упрекать женщину. Излив кротко свою скорбь и получив благословение, Анна вернулась домой.Вскоре святая зачала и родила сына, назвав его Самуилом ("Испрошенный у Бога"). Когда мальчик достиг отроческого возраста, мать привела его к священнику Илии, и он остался служить при скинии.Самуил стал последним израильским судьей и пророком.Анна потом родила мужу еще пятерых детей – трех сыновей и двух дочерей.Архиепископ КипрскийПо церковному календарю 22 декабря поминают преподобного Софрония, архиепископа Кипрского.Родился будущий святой в христианской семье на Кипре. Изучив многие науки, Софроний предпочитал им чтение Священного Писания. Преподобный настолько преуспел в благочестии, что удостоился от Господа дара чудотворений.Преподобный Софроний, после смерти епископа Кипрского – святого Дамиана, был рукоположен на его место почившего по воле всего народа, став для своей паствы истинным отцом.Стефан НовосиятельПо церковному календарю 22 декабря поминают преподобного Стефана Новосиятеля.Родился будущий святой в Константинополе. Получив хорошее образование, Стефан при Патриархе Мефодии (842-846) принял иноческий постриг и поступил в число клириков одной из константинопольских церквей.Затем святой ушел в затвор и в течение 50 лет постоянно умножал аскетические труды. К концу жизни преподобный приобрел от Господа великую благодать, просияв в созвездии святых, подобно древним подвижникам Православной Церкви, за что и был назван "Новосиятелем". Скончался святой в 912 году.ИмениныПо церковному календарю 22 декабря именины отмечают Анна, Евфросиния, Александр, Василий, Владимир, Степан и Софрон.Материал подготовлен на основе открытых источников

