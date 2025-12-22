https://sputnik-georgia.ru/20251222/konferentsiya-poslov-v-tbilisi-mid-podvodit-itogi-i-stavit-zadachi-na-2026-god-296302830.html

Конференция послов в Тбилиси: МИД подводит итоги и ставит задачи на 2026 год

ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Конференция послов – это площадка для подведения итогов прошедшего периода, оценки текущей ситуации и определения приоритетных задач, которые будут направлять дипломатическую деятельность страны в предстоящем году, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили в своем выступлении на ежегодной конференции послов. Конференция послов проводится ежегодно, и в ней принимают участие главы дипмиссий за рубежом и структурных единиц МИД. В этом году конференция проходит с 22 по 25 декабря. Глава МИД поблагодарила дипломатов за службу, оказанную в защите интересов Грузии. "Глобальные и региональные процессы напрямую влияют на нашу страну. Сегодня, как никогда, для сохранения мира в нашей стране важно надлежащее осуществление последовательной, прагматичной и основанной на национальных интересах внешней политики", – заявила Бочоришвили. По ее словам, нынешние вызовы безопасности, геополитические изменения и растущая неопределенность еще больше усиливают ответственность за эффективное выполнение приоритетов внешней политики Грузии. Как отметила глава МИД, несмотря на самые сложные вызовы безопасности, Грузия в последние годы добилась замечательных результатов в развитии. "Международный товарооборот растет, позиции Грузии в сфере регионального транзита и логистики укрепляются, интерес инвесторов к нашей стране увеличивается. Вклад дипломатической службы в эти достижения имеет решающее значение", – заявила Бочоришвили. Огромный объем работы, проделанный послами, отметил в своем выступлении и премьер-министр Ираклий Кобахидзе По его словам, в глобальной международной системе происходят фундаментальные изменения, меняется международная повестка дня. В условиях таких преобразований для страны, расположенной в сложном регионе, как Грузия, международные отношения, основанные на рациональной и прагматичной политике, имеют жизненно важное значение. Как отметил глава правительства, нынешний мир в Грузии – не случайность, а результат продуманной и последовательной политики. "Благодаря нашей принципиальной позиции мы смогли защитить национальные интересы и сохранить стабильность страны, сохранить мир в стране. Имела место очень серьезная попытка внешних сил вновь втянуть Грузию в военный конфликт. Нынешний мир – не случайность, а результат продуманной и последовательной политики", – сказал Кобахидзе. С дипломатам обратился также президент Грузии. Михаил Кавелашвили заявил, что основой внешней политики страны остаются укрепление регионального и глобального мира, а также открытый и равноправный диалог с международными партнерами при уважении национальных интересов. Он подчеркнул, что Грузия не откажется от своего суверенитета и курса на независимое, демократическое и мирное развитие. "Будьте уверены в себе, принципиальны и, самое главное, едины, потому что только так голос грузинских дипломатов будет ясно слышен на международной арене, голос, который твердо и преданно защищает интересы Родины и ее народа во всем мире", – заявил Кавелашвили. В рамках мероприятия "Конференция послов - 2025" значительное внимание также будет уделено проделанной работе в вопросе внешнеполитических приоритетов 2025 года и планам и задачам на 2026 год.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

