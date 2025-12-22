https://sputnik-georgia.ru/20251222/kurs-lari-dollar-296274614.html
Курс лари на понедельник – 2,6984 GEL/$
Курс лари на понедельник – 2,6984 GEL/$
Sputnik Грузия
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0005 по отношению к доллару 22.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-22T09:48+0400
2025-12-22T09:48+0400
2025-12-22T09:48+0400
грузия
экономика
лари
национальный банк грузии
доллары
курс лари к доллару на сегодня в грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/16/283536443_0:0:3070:1726_1920x0_80_0_0_32a6b8e021e263f42dec9446f9c80135.jpg
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 22 декабря в размере 2,6984 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0005 по отношению к доллару.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/16/283536443_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_16052c0353180bd4ff45897e8bfea701.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллары, курс лари к доллару на сегодня в грузии
грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллары, курс лари к доллару на сегодня в грузии
Курс лари на понедельник – 2,6984 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0005 по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 22 декабря в размере 2,6984 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0005 по отношению к доллару.