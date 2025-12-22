https://sputnik-georgia.ru/20251222/metadon-i-boepripasy-politsiya-zaderzhala-podozrevaemogo-v-realizatsii-narkotikov-v-gruzii-296296568.html

Метадон и боеприпасы: полиция задержала подозреваемого в реализации наркотиков в Грузии

Метадон и боеприпасы: полиция задержала подозреваемого в реализации наркотиков в Грузии

Sputnik Грузия

Полиция в регионе Имерети арестовала крупного наркоторговца 22.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-22T14:58+0400

2025-12-22T14:58+0400

2025-12-22T14:58+0400

происшествия

грузия

новости

имерети

тбилиси

наркопреступления в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/06/271112610_0:50:1280:770_1920x0_80_0_0_38f5c1d6d70d63f077dced18bce72c76.jpg

ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Сотрудники полиции Имерети задержали 33-летнего мужчину по обвинению в незаконном приобретении и хранении крупной партии наркотических средств, их сбыте, а также в незаконном приобретении и хранении боеприпасов, сообщили в пресс-службе МВД. В ходе следственных мероприятий, проведенных на основании постановления судьи, в том числе с использованием скрытых аудио- и видеозаписей, правоохранители установили, что задержанный занимался продажей метадона. В качестве вещественных доказательств полиция изъяла незаконно реализуемые наркотические средства, а также патроны, обнаруженные при обыске его жилого дома. Расследование ведется по статьям "Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ" и "Противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств". Задержанному грозит от 20 лет тюрьмы до бессрочного заключения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

имерети

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, имерети, тбилиси, наркопреступления в грузии