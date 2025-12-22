https://sputnik-georgia.ru/20251222/podnyata-planka-dlya-tyazhb-rassmatrivaemykh-natsbankom-gruzii-296294024.html
Поднята планка для тяжб, рассматриваемых Нацбанком Грузии
Поднята планка для тяжб, рассматриваемых Нацбанком Грузии
22.12.2025
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Парламент Грузии в третьем, окончательном чтении утвердил поправки о поднятии планки для тяжб, которые рассматривает комиссия при Национальном банке страны. Согласно изменениям, потребитель имеет право обратиться в комиссию, если стоимость предмета спора не превышает 100 тысяч лари. Ранее комиссия рассматривала споры сама, если речь шла о сумме до 50 тысяч лари. Кроме того, как поясняют в Нацбанке Грузии, на законодательном уровне уточнены и усовершенствованы правовые аспекты вручения решения, принятого комиссией по рассмотрению споров. Комиссия по рассмотрению споров при Национальном банке Грузии действует с 2023 года. Она является независимым органом и обеспечивает альтернативные механизмы разрешения споров. Потребитель имеет право обратиться в комиссию с жалобой, если считает, что имели место неавторизованные операции, совершенные с помощью платежной карты, интернет-банка, мобильного банка, а также была неправильно выполнена платежная операция или списание комиссии за операции.
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Парламент Грузии в третьем, окончательном чтении утвердил поправки о поднятии планки для тяжб, которые рассматривает комиссия при Национальном банке страны.
Согласно изменениям, потребитель имеет право обратиться в комиссию, если стоимость предмета спора не превышает 100 тысяч лари. Ранее комиссия рассматривала споры сама, если речь шла о сумме до 50 тысяч лари.
Кроме того, как поясняют в Нацбанке Грузии, на законодательном уровне уточнены и усовершенствованы правовые аспекты вручения решения, принятого комиссией по рассмотрению споров.
"Эти изменения являются важным шагом вперед для повышения доверия и инновационного развития финансового сектора Грузии", – говорится в сообщении регулятора.
Комиссия по рассмотрению споров при Национальном банке Грузии действует с 2023 года.
Она является независимым органом и обеспечивает альтернативные механизмы разрешения споров. Потребитель имеет право обратиться в комиссию с жалобой, если считает, что имели место неавторизованные операции, совершенные с помощью платежной карты, интернет-банка, мобильного банка, а также была неправильно выполнена платежная операция или списание комиссии за операции.