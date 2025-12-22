https://sputnik-georgia.ru/20251222/putin-planiruetsya-vypusk-sbornika-posvyaschnnogo-vkladu-stran-sng-v-pobedu-nad-natsizmom-296300288.html

Путин: планируется выпуск сборника, посвященного вкладу стран СНГ в победу над нацизмом

Путин: планируется выпуск сборника, посвященного вкладу стран СНГ в победу над нацизмом

Sputnik Грузия

Лидер Российской Федерации подчеркнул необходимость сохранения исторической памяти о вкладе каждой страны СНГ в победу над общим врагом 22.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-22T14:57+0400

2025-12-22T14:57+0400

2025-12-22T15:45+0400

россия

владимир путин

снг

в мире

политика

вов

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/05/294797347_0:236:3164:2016_1920x0_80_0_0_402e7c981c472b27d94aabaa90434b50.jpg

Тбилиси, 22 дек – Sputnik. Президент России Владимир Путин сообщил о намерении выпустить сборник уникальных архивных материалов, посвященных вкладу каждой страны СНГ в победу над нацизмом, сообщает РИА Новости. "В этом контексте хотел бы обратить ваше внимание на российскую инициативу по изданию сборника уникальных архивных материалов, посвященных вкладу каждой из союзных республик в разгром нацизма и содержащих оцифрованные копии не публиковавшихся документов и фотографий", – сказал Путин.На неформальном саммите СНГ глава государства подчеркнул, что странам содружества следует продолжать совместные усилия по сохранению памяти об общей истории и предотвращению ее искажения, а также делать все возможное, чтобы молодое поколение знало о героических подвигах воинов, сражавшихся в Великой Отечественной войне.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

россия, владимир путин, снг, в мире, политика, вов