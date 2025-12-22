Путин: планируется выпуск сборника, посвященного вкладу стран СНГ в победу над нацизмом

https://sputnik-georgia.ru/20251222/putin-planiruetsya-vypusk-sbornika-posvyaschnnogo-vkladu-stran-sng-v-pobedu-nad-natsizmom-296300288.html
Лидер Российской Федерации подчеркнул необходимость сохранения исторической памяти о вкладе каждой страны СНГ в победу над общим врагом
Тбилиси, 22 дек – Sputnik. Президент России Владимир Путин сообщил о намерении выпустить сборник уникальных архивных материалов, посвященных вкладу каждой страны СНГ в победу над нацизмом, сообщает РИА Новости. "В этом контексте хотел бы обратить ваше внимание на российскую инициативу по изданию сборника уникальных архивных материалов, посвященных вкладу каждой из союзных республик в разгром нацизма и содержащих оцифрованные копии не публиковавшихся документов и фотографий", – сказал Путин.На неформальном саммите СНГ глава государства подчеркнул, что странам содружества следует продолжать совместные усилия по сохранению памяти об общей истории и предотвращению ее искажения, а также делать все возможное, чтобы молодое поколение знало о героических подвигах воинов, сражавшихся в Великой Отечественной войне.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Лидер Российской Федерации подчеркнул необходимость сохранения исторической памяти о вкладе каждой страны СНГ в победу над общим врагом
Тбилиси, 22 дек – Sputnik.
Президент России Владимир Путин сообщил о намерении выпустить сборник уникальных архивных материалов, посвященных вкладу каждой страны СНГ в победу над нацизмом, сообщает РИА Новости
"В этом контексте хотел бы обратить ваше внимание на российскую инициативу по изданию сборника уникальных архивных материалов, посвященных вкладу каждой из союзных республик в разгром нацизма и содержащих оцифрованные копии не публиковавшихся документов и фотографий", – сказал Путин.
На неформальном саммите СНГ глава государства подчеркнул, что странам содружества следует продолжать совместные усилия по сохранению памяти об общей истории и предотвращению ее искажения, а также делать все возможное, чтобы молодое поколение знало о героических подвигах воинов, сражавшихся в Великой Отечественной войне.