У России есть ряд серьезных вопросов к США в контексте украинского кризиса – Рябков

22.12.2025

ТБИЛИСИ, 22 дек – Sputnik. У Москвы остается ряд серьезных вопросов к США, в частности, в контексте украинского кризиса. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в ходе своего выступления в дискуссионном клубе "Валдай"."Принципиально важно, что американская сторона на высшем уровне согласилась с тем, что одной из первопричин конфликта стала напористая экспансия НАТО к российским границам. При этом в недавно опубликованной стратегии национальной безопасности США прямо поставлен вопрос о нецелесообразности бесконечного расширения Североатлантического блока. Это совершенно не означает, что у нас не осталось вопросов к американской стороне, в том числе в украинском контексте", – сказал Рябков.По его словам, успех идущего между Россией и США диалога не предопределен.Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя президента Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

