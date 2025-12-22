https://sputnik-georgia.ru/20251222/uitkoff-rossiya-polnostyu-priverzhena-dostizheniyu-mira-na-ukraine-296302494.html
Уиткофф: Россия полностью привержена достижению мира на Украине
Уиткофф: Россия полностью привержена достижению мира на Украине
Российская сторона неоднократно говорила о том, что хочет завершить украинский конфликт мирными средствами и готова к этому 22.12.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 22 дек – Sputnik. Россия полностью привержена достижению мира на Украине, об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам переговоров в Майами.В субботу и воскресенье во Флориде прошли переговоры американской делегации со спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.Он также обратил внимание, что Москва высоко ценит усилия и поддержку Вашингтона в разрешении украинского конфликта и восстановлении глобальной безопасности.Уиткофф по итогам переговоров с украинской делегацией отметил, что представители США, Украины и Европы обсудили в Майами согласование общего стратегического подхода.Он также назвал конструктивными переговоры с главой РФПИ, спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.Дмитриев в субботу и воскресенье провел встречи с американской делегацией. В понедельник он вылетел в Москву. Ожидается, что в этот же день он доложит об итогах переговоров российскому лидеру Владимиру Путину.
Уиткофф: Россия полностью привержена достижению мира на Украине
Российская сторона неоднократно говорила о том, что хочет завершить украинский конфликт мирными средствами и готова к этому
ТБИЛИСИ, 22 дек – Sputnik. Россия полностью привержена достижению мира на Украине, об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам переговоров в Майами.
В субботу и воскресенье во Флориде прошли переговоры американской делегации со спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.
"Россия по-прежнему полностью привержена достижению мира на Украине", – написал Уиткофф в соцсети Х.
Он также обратил внимание, что Москва высоко ценит усилия и поддержку Вашингтона в разрешении украинского конфликта и восстановлении глобальной безопасности.
Уиткофф по итогам переговоров с украинской делегацией отметил, что представители США, Украины и Европы обсудили в Майами согласование общего стратегического подхода.
"К обсуждениям также присоединились ключевые советники по национальной безопасности европейских стран, чтобы согласовать общий стратегический подход между Украиной, США и Европой", – написал Уиткофф в соцсети X.
Он также назвал конструктивными переговоры с главой РФПИ, спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.
Дмитриев в субботу и воскресенье провел встречи с американской делегацией. В понедельник он вылетел в Москву. Ожидается, что в этот же день он доложит об итогах переговоров российскому лидеру Владимиру Путину.