В Грузии уточнили показатель экономического роста за третий квартал 2025 года
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Реальный рост ВВП Грузии в третьем квартале 2025 года, по предварительным данным, составил 6,4% по сравнению с июлем-сентябрем 2024 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат). Ранее сообщалось, что, согласно предварительным данным, средний рост экономики за третий квартал 2025 года составил 6,5%. В третьем квартале 2024 года рост ВВП составил 10,9%. В текущих ценах ВВП в третьем квартале 2025 года составил 27,9 миллиарда лари (10,3 миллиарда долларов). Дефлятор за отчетный период составил 4,7%, а ВВП на душу населения составил 2,8 тысячи долларов. Какие сферы экономики растут Наибольший рост в июле-сентябре 2025 года показали сферы информации и коммуникации, образования, финансовой и страховой деятельности. Спад наблюдался в сферах сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства (-5,4%), подачи газа, электроэнергии, пара и кондиционированного воздуха (-3,3%) и горнодобывающей промышленности (-8,7%). В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, обрабатывающей промышленности и недвижимости. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Реальный рост ВВП Грузии в третьем квартале 2025 года, по предварительным данным, составил 6,4% по сравнению с июлем-сентябрем 2024 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
Ранее сообщалось, что, согласно предварительным данным, средний рост экономики за третий квартал 2025 года составил 6,5%. В третьем квартале 2024 года рост ВВП составил 10,9%.
В текущих ценах ВВП в третьем квартале 2025 года составил 27,9 миллиарда лари (10,3 миллиарда долларов). Дефлятор за отчетный период составил 4,7%, а ВВП на душу населения составил 2,8 тысячи долларов.
Какие сферы экономики растут
Наибольший рост в июле-сентябре 2025 года показали сферы информации и коммуникации, образования, финансовой и страховой деятельности.
Топ-5 сфер экономики Грузии, показавших наибольший рост в третьем квартале 2025 года
Сфера экономики
Рост, %
Информация и коммуникация
21,1
Образование
20,7
Финансовая и страховая деятельность
14,7
Отдых и развлечение
13,0
Госуправление
9,7
Спад наблюдался в сферах сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства (-5,4%), подачи газа, электроэнергии, пара и кондиционированного воздуха (-3,3%) и горнодобывающей промышленности (-8,7%).
В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, обрабатывающей промышленности и недвижимости.
Топ-5 сфер экономики, имеющих наибольший удельный вес в структуре ВВП в третьем квартале
Сфера экономики
Рост, %
Торговля
15,0
Обрабатывающая промышленность
9,4
Операции с недвижимым имуществом
8,8
Строительство
8,4
Информация и коммуникация
7,4