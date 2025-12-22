https://sputnik-georgia.ru/20251222/v-gruzii-utochnili-pokazatel-ekonomicheskogo-rosta-za-tretiy-kvartal-2025-goda-296293003.html

В Грузии уточнили показатель экономического роста за третий квартал 2025 года

В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, обрабатывающей промышленности и недвижимости

ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Реальный рост ВВП Грузии в третьем квартале 2025 года, по предварительным данным, составил 6,4% по сравнению с июлем-сентябрем 2024 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат). Ранее сообщалось, что, согласно предварительным данным, средний рост экономики за третий квартал 2025 года составил 6,5%. В третьем квартале 2024 года рост ВВП составил 10,9%. В текущих ценах ВВП в третьем квартале 2025 года составил 27,9 миллиарда лари (10,3 миллиарда долларов). Дефлятор за отчетный период составил 4,7%, а ВВП на душу населения составил 2,8 тысячи долларов. Какие сферы экономики растут Наибольший рост в июле-сентябре 2025 года показали сферы информации и коммуникации, образования, финансовой и страховой деятельности. Спад наблюдался в сферах сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства (-5,4%), подачи газа, электроэнергии, пара и кондиционированного воздуха (-3,3%) и горнодобывающей промышленности (-8,7%). В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, обрабатывающей промышленности и недвижимости. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

