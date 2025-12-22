Грузия
В Грузии уточнили показатель экономического роста за третий квартал 2025 года
В Грузии уточнили показатель экономического роста за третий квартал 2025 года
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Реальный рост ВВП Грузии в третьем квартале 2025 года, по предварительным данным, составил 6,4% по сравнению с июлем-сентябрем 2024 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат). Ранее сообщалось, что, согласно предварительным данным, средний рост экономики за третий квартал 2025 года составил 6,5%. В третьем квартале 2024 года рост ВВП составил 10,9%. В текущих ценах ВВП в третьем квартале 2025 года составил 27,9 миллиарда лари (10,3 миллиарда долларов). Дефлятор за отчетный период составил 4,7%, а ВВП на душу населения составил 2,8 тысячи долларов. Какие сферы экономики растут Наибольший рост в июле-сентябре 2025 года показали сферы информации и коммуникации, образования, финансовой и страховой деятельности. Спад наблюдался в сферах сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства (-5,4%), подачи газа, электроэнергии, пара и кондиционированного воздуха (-3,3%) и горнодобывающей промышленности (-8,7%). В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, обрабатывающей промышленности и недвижимости. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, обрабатывающей промышленности и недвижимости
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Реальный рост ВВП Грузии в третьем квартале 2025 года, по предварительным данным, составил 6,4% по сравнению с июлем-сентябрем 2024 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
Ранее сообщалось, что, согласно предварительным данным, средний рост экономики за третий квартал 2025 года составил 6,5%. В третьем квартале 2024 года рост ВВП составил 10,9%.
В текущих ценах ВВП в третьем квартале 2025 года составил 27,9 миллиарда лари (10,3 миллиарда долларов). Дефлятор за отчетный период составил 4,7%, а ВВП на душу населения составил 2,8 тысячи долларов.

Какие сферы экономики растут

Наибольший рост в июле-сентябре 2025 года показали сферы информации и коммуникации, образования, финансовой и страховой деятельности.
Топ-5 сфер экономики Грузии, показавших наибольший рост в третьем квартале 2025 года

Сфера экономики

Рост, %

Информация и коммуникация

21,1

Образование

20,7

Финансовая и страховая деятельность

14,7

Отдых и развлечение

13,0

Госуправление

9,7

Спад наблюдался в сферах сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства (-5,4%), подачи газа, электроэнергии, пара и кондиционированного воздуха (-3,3%) и горнодобывающей промышленности (-8,7%).
В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, обрабатывающей промышленности и недвижимости.
Топ-5 сфер экономики, имеющих наибольший удельный вес в структуре ВВП в третьем квартале

Сфера экономики

Рост, %

Торговля

15,0

Обрабатывающая промышленность

9,4

Операции с недвижимым имуществом

8,8

Строительство

8,4

Информация и коммуникация

7,4

0