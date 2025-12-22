https://sputnik-georgia.ru/20251222/xii-mezhdunarodnyy-konkurs-fotozhurnalistiki-imeni-andreya-stenina-startoval-v-moskve-296295430.html

XII Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина стартовал в Москве

ТБИЛИСИ, 22 дек – Sputnik. В Москве дан старт приему работ на двенадцатый Международный конкурс для молодых фотожурналистов имени Андрея Стенина. Конкурс, посвященный памяти фотокорреспондента медиагруппы "Россия сегодня", погибшего летом 2014 года под Донецком, традиционно стартовал в день его рождения – 22 декабря."Уже в 12 раз конкурс Стенина готовится объявить старт приема работ. Это всегда радостно и волнительно. В этом году – особенно, потому что мы подготовили нашим участникам сюрприз, который, наверняка, их обрадует. Мы рады проанонсировать новую номинацию этого года – "Энергия жизни". В нее смогут подать работы фотожурналисты в возрасте от 34 лет. Наша миссия по-прежнему неизменна. Она в том, чтобы открывать новые имена и давать старт молодым фотографам. В то же время будет очень интересно увидеть работы состоявшихся профессионалов, которые и задают ориентиры для молодежи. Будем ждать проекты мэтров и начинающих авторов, из них всех и складывается разнообразная, яркая и противоречивая картина современной фотожурналистики. Для нас большая гордость быть ее частью," – заявил генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Номинации и условия участияФотоконкурс проводится по шести номинациям: "Главные новости", "Спорт", "Моя планета", "Портрет. Герой нашего времени" и "Вид сверху" и новая номинация "Энергия жизни". В "Главных новостях", "Моей планете" и "Портрете. Герой нашего времени" две категории - одиночный снимок и фотосерия. В номинациях "Спорт" и "Вид сверху" смогут участвовать только одиночные фотографии. Новая номинация "Энергия жизни" открыта для фотографов возрастом от 34 лет, в то время как остальные пять номинаций принимают работы от авторов в возрасте от 18 до 33 лет.Свои заявки фотопрофессионалы могут подать на сайте конкурса на русском и английском языках до 28 февраля 2026 года включительно.Призовой фонд конкурса 2025 года составит 125 тысяч рублей за первое, 100 тысяч рублей за второе и 75 тысяч рублей за третье место в каждой номинации. Обладатель высшей награды конкурса – Гран-при – получит 700 тысяч рублей. Церемония награждения победителей XII Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина по традиции пройдет в Москве в сентябре-ноябре 2026 года.Звездное жюри и победители прошлых летВ разные годы в жюри входили известные фотографы: Владимир Вяткин (Россия), Габриэль Чеккони (Италия), Сефа Караджан (Турция) и Хуан Каньете (Аргентина) и другие.Среди лауреатов конкурса – фотографы мирового уровня: Елена Аносова (Россия) с серией о женщинах в тюрьмах, Данило Гарсия Ди Мео (Италия) с историей парализованной девушки "Летиция: история невидимой жизни", Алехандро Мартинес Велес (Испания) с репортажем о мигрантах в Белграде. В 2025 Гран-при получила Екатерины Якель (Россия) за серию снимков "Русский характер: бег с препятствиями" о ветеранах боевых действий, получивших травмы и ранения, и продолжающих показывать пример мужества и силы в мирной жизни.Конкурс нового года продолжает традицию выставочных турне работ победителей по российским и зарубежным городам. Выставки победителей конкурса за 12 лет существования увидели зрители в Китае, ЮАР, Мексике, Аргентине, Уругвае, Колумбии, ДР Конго, Турции, Ливане, Германии, Испании, Италии, Греции, Венгрии, Польше, Египте и других странах.О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия) и онлайн-платформа "СМОТРИМ" (Россия).Международными информационными партнерами конкурса стали: Медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиахолдинг Dar Al Sharq (Катар), интернет-портал Brasil247 (Бразилия), информационное агентство PTI (Индия), информационное агентство IINA (Ирак), информационное агентство MEHR (Иран), информационное агентство NAN (Нигерия), информационное агентство Xinhua (Китай).В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России (Россия), информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

