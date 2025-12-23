Грузия
Птица над солнцем и букет из тысяч цветущих звезд: космические фото 2025 года
Птица над солнцем и букет из тысяч цветущих звезд: космические фото 2025 года
Sputnik Грузия
Небо, Вселенная, далекие планеты и звезды всегда привлекали любителей непознанного и манили романтиков 23.12.2025, Sputnik Грузия
Смотрите в фотоленте Sputnik подборку невероятных фотографий, сделанных телескопами и специальными камерами в космосе в 2025 году.
Птица над солнцем и букет из тысяч цветущих звезд: космические фото 2025 года

10:01 23.12.2025 (обновлено: 10:39 23.12.2025)
Небо, Вселенная, далекие планеты и звезды всегда привлекали любителей непознанного и манили романтиков
Смотрите в фотоленте Sputnik подборку невероятных фотографий, сделанных телескопами и специальными камерами в космосе в 2025 году.
© photo : International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA

Телескоп "Джемини-Юг" сделал фото планетарной туманности NGC 6302 – "Бабочка".

CC BY-SA 3.0 IGO / ESA/Proba-3/ASPIICS/WOW algorithm /

Солнечная корона, снятая коронографом ASPIICS на Proba-3.

CC BY-SA 3.0 IGO / ESA /

Боливийский лес, снятый спутником Biomass.

© photo : NASA/JPL-Caltech/ASU

Орбитальный аппарат Mars Odyssey сделал снимок марсианского вулкана Арсия Монс перед рассветом во время изучения атмосферы Марса, которая на снимке выглядит как зеленоватая дымка.

© photo : NASA, ESA, CSA, and STScI, A. Pagan (STScI)

Космический телескоп "Джеймс Уэбб" сфотографировал рождение звезд в молодом звездном скоплении Pismis 24 в созвездии Скорпиона.

© photo : NASA, ESA, CSA, STScI, Heidi Hammel (AURA), Henrik Melin (Northumbria University), Leigh Fletcher (University of Leicester), Stefanie Milam (NASA-GSFC)

Слева – изображение Нептуна, полученное с космического телескопа "Хаббл", справа – комбинированное изображение с телескопов "Хаббла" и "Уэбба", где полярные сияния видны как светло-голубые пятна.

CC BY 4.0 / HiRISE Image: ESP_085386_1505 NASA/JPL/University of Arizona (cropped image) /

Цветное изображение плоской вершины сильно разрушенного речного извилистого хребта на Марсе.

© photo : NASA, ESA, STScI, D. Jewitt (UCLA), M.-T. Hui (Shanghai Astronomical Observatory). Image Processing: J. DePasquale (STScI)

Межзвездный объект 3I/ATLAS, снятый космическим телескопом НАСА "Хаббл" с помощью широкоугольной камеры Wide Field Camera 3.

© photo : Image: NASA, ESA, CSA, STScI; Science: Yinuo Han (Caltech), Ryan White (Macquarie University); Image Processing: Alyssa Pagan (STScI)

"Джеймс Уэбб" впервые зафиксировал четыре змеевидные спирали пыли вокруг пары звезд Вольфа-Райе.

© photo : Resurs-P, Roscosmos/Telegram

Анкоридж перед саммитом президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, запечатленный из космоса.

© AP Photo / NASA/Firefly Aerospace

Лунный посадочный модуль Blue Ghost на поверхности Луны.

© photo : ESA

Снимок Марса и его спутника Деймоса, сделанный космическим аппаратом Hera.

© photo : Social media page of Nichole “Vapor” Ayers

Астронавт NASA Николь Айерс с борта МКС сняла редкий вид молний – спрайт.

© AP Photo / NASA

На этом снимке, сделанном на основе видео NASA, астронавт Дон Петтит (внизу в центре) обнимает Кирилла Пескова во время приветствия после стыковки капсулы SpaceX с международной космической станцией 16 марта 2025 года.

© photo : The Laboratory of X-Ray Astronomy of the Sun/Telegram

Загадочный снимок "Птицы над Солнцем", сделанный телескопом LASCO.

CC BY 4.0 / NASA, ESA, CSA, STScI, Michael Ressler (NASA-JPL), Dave Jones (IAC) (cropped image) /

Самое детализированное изображение планетарной туманности NGC 1514, сделанное космическим телескопом "Джеймс Уэбб".

© photo : X-ray: NASA/CXC/Penn State Univ./L. Townsley et al.; Infrared: NASA/JPL-CalTech/SST; Optical: NASA/STScI/HST; Radio: ESO/NAOJ/NRAO/ALMA; Image Processing: NASA/CXC/SAO/J. Schmidt, N. Wolk, K. Arcand

NASA ко Дню святого Валентина показало букет из тысяч цветущих звезд.

© photo : NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS

Марсоход Perseverance использовал камеру Mastcam-Z для съемки панорамы местности, получившей название "Фалбрин".

© Getty Images / VCG

Ракета-носитель Long March-3B Y110 с китайским зондом Тяньвэнь-2 стартует с космодрома Сичан в провинции Сычуань, Китай.

© photo : Alexander Gorbunov / Roscosmos

Вид на вулкан Заварицкого, озеро Бирюзовое и гору Мильна на острове Симушир Большой Курильской гряды.

CC BY 4.0 / NSF–DOE Vera C. Rubin Observatory (cropped image) /

Туманность Лагуна и Тройная туманность на одном из первых снимков, сделанных с помощью обсерватории Веры Рубин.

© photo : OlegPlatonov152/Telegram

Съемка из иллюминатора купола в день, когда впервые в истории МКС заняты все стыковочные узлы.

© Getty Images / Satellite image (c) 2025 Maxar Technologies

Спутниковый снимок Maxar в коротковолновом инфракрасном диапазоне горящих зданий в Альтадене, Калифорния, США.

