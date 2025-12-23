Птица над солнцем и букет из тысяч цветущих звезд: космические фото 2025 года
Телескоп "Джемини-Юг" сделал фото планетарной туманности NGC 6302 – "Бабочка".
Солнечная корона, снятая коронографом ASPIICS на Proba-3.
Боливийский лес, снятый спутником Biomass.
Орбитальный аппарат Mars Odyssey сделал снимок марсианского вулкана Арсия Монс перед рассветом во время изучения атмосферы Марса, которая на снимке выглядит как зеленоватая дымка.
Космический телескоп "Джеймс Уэбб" сфотографировал рождение звезд в молодом звездном скоплении Pismis 24 в созвездии Скорпиона.
Слева – изображение Нептуна, полученное с космического телескопа "Хаббл", справа – комбинированное изображение с телескопов "Хаббла" и "Уэбба", где полярные сияния видны как светло-голубые пятна.
Цветное изображение плоской вершины сильно разрушенного речного извилистого хребта на Марсе.
Межзвездный объект 3I/ATLAS, снятый космическим телескопом НАСА "Хаббл" с помощью широкоугольной камеры Wide Field Camera 3.
"Джеймс Уэбб" впервые зафиксировал четыре змеевидные спирали пыли вокруг пары звезд Вольфа-Райе.
Анкоридж перед саммитом президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, запечатленный из космоса.
Лунный посадочный модуль Blue Ghost на поверхности Луны.
Снимок Марса и его спутника Деймоса, сделанный космическим аппаратом Hera.
Астронавт NASA Николь Айерс с борта МКС сняла редкий вид молний – спрайт.
На этом снимке, сделанном на основе видео NASA, астронавт Дон Петтит (внизу в центре) обнимает Кирилла Пескова во время приветствия после стыковки капсулы SpaceX с международной космической станцией 16 марта 2025 года.
Загадочный снимок "Птицы над Солнцем", сделанный телескопом LASCO.
Самое детализированное изображение планетарной туманности NGC 1514, сделанное космическим телескопом "Джеймс Уэбб".
NASA ко Дню святого Валентина показало букет из тысяч цветущих звезд.
Марсоход Perseverance использовал камеру Mastcam-Z для съемки панорамы местности, получившей название "Фалбрин".
Ракета-носитель Long March-3B Y110 с китайским зондом Тяньвэнь-2 стартует с космодрома Сичан в провинции Сычуань, Китай.
Вид на вулкан Заварицкого, озеро Бирюзовое и гору Мильна на острове Симушир Большой Курильской гряды.
Туманность Лагуна и Тройная туманность на одном из первых снимков, сделанных с помощью обсерватории Веры Рубин.
Съемка из иллюминатора купола в день, когда впервые в истории МКС заняты все стыковочные узлы.
Спутниковый снимок Maxar в коротковолновом инфракрасном диапазоне горящих зданий в Альтадене, Калифорния, США.
