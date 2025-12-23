https://sputnik-georgia.ru/20251223/296319282.html

Смерть от рук Киева: украинизация уничтожает и Европу, и европейцев

Смерть от рук Киева: украинизация уничтожает и Европу, и европейцев

Sputnik Грузия

Запойных тянет на выпивку, а брюссельских — на войну. Постоянный переизбыток горячительных меняет сознание и разрушает личность 23.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-23T15:48+0400

2025-12-23T15:48+0400

2025-12-23T15:48+0400

аналитика

колумнисты

в мире

европа

брюссель

киев

владимир путин

еврокомиссия

обострение ситуации вокруг украины

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/17/296319321_0:252:3078:1983_1920x0_80_0_0_cbdeb7c05d1660895b4c373d49581729.jpg

Политическое украинство крушит основы европейского право- и просто порядка, а буйная русофобия разъедает все на своем пути, как соляная кислота, пишет колумнист РИА Новости.Брюссельские улицы, когда-то вымытые с шампунем так, что по ним неприлично было фланировать в нечищеной обуви, сегодня превратились в огромное картофелехранилище под открытым небом, ну и заодно — в импровизированный компост, куда доведенные до отчаяния фермеры сливали навоз. И вот между потоками навоза и грудами картошки бродят жители главного города "райского сада". С большими хозяйственными сумками. Которые они набивают дармовой картошкой. Все сказки о "нищих русских пенсионерах, которым не хватает денег на синюю от старости куру" меркнут перед нынешней европейской реальностью. В грязной картошке роются не нищие и не бомжи, а молодые и прилично одетые люди. Они роются в грязи абсолютно не стесняясь, не прячась от камер телефонов. Если где-то в "райском саду" сегодня валяется бесплатная еда, ее нужно взять и без всякого стыда схомячить. Во Франции вопрос с продовольствием решается более радикально. Там продукты не берут, а воруют. Рыбу — из садков. Птицу — из птичников. Устриц — из мешков. Улиток — с кустов. Такого грабежа съестного в стране, гордящейся своей гастрономией, не случалось, как говорят правоохранители, никогда.Причина проста: перед рождественскими и новогодними праздниками у европейцев нет денег. Нет денег не только в пределах личных бюджетов. Колоссальные финансовые дыры у муниципалитетов крупнейших городов. В Берлине по счетам за тепло и электричество протягивают ножки до такой степени, что отказываются от праздничной иллюминации. Пока в центре германской столицы, на знаменитой Кунфюрстердамм. Но лиха беда начало.В Париже отказались от традиционного концерта, который несколько десятилетий проводился на Елисейских полях. Да и сама знаменитая авеню погрустнела и обносилась. В качестве причины говорят о "невозможности обеспечить безопасность".Очередное вранье, с которым "поздравлять" уже неловко. Когда много света, когда много полицейских, когда на оплату и первого, и второго деньги есть, то никаких отмен под лживыми предлогами не потребуется.И что же привело все эти разнообразные цивилизации тире культуры к такому печальному финалу? Отказ от русских энергоносителей, запрет на выгодное для экономик сотрудничество с Россией. И тотальная украинизация внешней и внутренней политики, а еще экономики, финансового порядка и культуры.Горы грязной картошки в Брюсселе не надуло ветром, их рассыпали разгневанные и готовые идти до последнего фермеры — им точно больше нечего терять — из почти всех европейских стран. ЕС и его правая рука, Еврокомиссия, не переводят или переводят с большим опозданием субвенции аграриям. Потому что, удивительное дело, но эти миллиарды уходят на Украину. И только потом — на счета своих же тружеников села.Мало того, по решению Еврокомиссии и в связи с тем, что в общеевропейской казне денег тоже давно нет, через десять дней начнут действовать новые таможенные тарифы, удушающие европейских тружеников земли и их хозяйства. Практически вся ввозная продукция (под демагогическим предлогом "зеленого перехода" и "заботы об экологии") — увеличится в цене для конечного потребителя. В числе товаров — удобрения. Они станут такими дорогими, что продажа с минимальной маржой овощей, фруктов, зерна и так далее будет банально невыгодной для европейских аграриев.Иными словами — это казнь. Или отмена всей аграрной европейской отрасли, реализуемая евробюрократами. А чтобы не было голодных бунтов, всегда под рукой есть украинская сельхозпродукция.Когда было официально объявлено, что вместо грабежа наших активов европейские политики (так и просится написать "подсвинки") решили взять очередной кредит аж на 90 миллиардов евро, чтобы помочь киевским коррупционерам, многие задались вопросом, откуда возьмутся деньги. Очень большие даже в масштабах ЕС.А вот оттуда: из новых сборов и тарифов, которые в итоге изничтожат сельское хозяйство этого "райского сада". С продажи земель, находящихся в аграрном пользовании, тоже будут брать налоги.ЕС в долгах как в шелках, он больше не заманчивая партия ни для одной из стран, которая когда-то воспринимала его как стабильного, зажиточного и привлекательного партнера. То, что происходит с Европой и в Европе, Владимир Путин определил как деградацию.Единственное, на что еэсовские сегодня способны, — это удовлетворять капризы киевских любым способом, не считаясь со своими интересами, готовые уничтожать собственных граждан.Раньше мы думали, что русофобия убивает русских. Новые детали политических решений Брюсселя позволяют с уверенностью утверждать, что русофобия убивает и Европу, и европейцев. На их место придут "Це Эуропа" и "це эуропэйцы". Яд украинизации оказался смертельным для когда-то великой цивилизации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

европа

брюссель

киев

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1c/261561905_141:0:660:519_100x100_80_0_0_aca3e0227ebe3b5fef029e240530a8c5.jpg

Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1c/261561905_141:0:660:519_100x100_80_0_0_aca3e0227ebe3b5fef029e240530a8c5.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1c/261561905_141:0:660:519_100x100_80_0_0_aca3e0227ebe3b5fef029e240530a8c5.jpg

аналитика, колумнисты, в мире, европа, брюссель, киев, владимир путин, еврокомиссия, обострение ситуации вокруг украины