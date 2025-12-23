https://sputnik-georgia.ru/20251223/296324040.html

Преемник Трампа объявил, что он сделает с Украиной, — и это катастрофа

Мероприятие это — слет AmericaFest, организованный влиятельным консервативным молодежным движением Turning Point USA (TPUSA), чей лидер, Чарли Кирк, был убит в сентябре по политическим мотивам, отмечает колумнист РИА Новости Кирилл Стрельников.Вышеупомянутую речь произнес нынешний вице-президент США Джей Ди Вэнс, а следующим президентом он является потому, что за день до этого об этом объявила нынешняя глава TPUSA, вдова Чарли Кирка Эрика Кирк: "Мы собираемся избрать друга моего мужа, Джей Ди Вэнса, 48-м президентом США — и сделаем это самым сокрушительным образом".Значимость публичной поддержки кандидатуры Вэнса со стороны TPUSA заключается в том, что движение является одним из стержней движения MAGA и его самой молодой, активной и пассионарной силой, которая оказала неоценимую услугу самому Трампу на выборах по работе "в низах" и "на земле". По замыслам архитекторов MAGA (и это не Трамп), именно идеологически спаянная консервативная молодежь должна стать "новым веком" американского консерватизма и полностью заменить старых консервативных ястребов, рейганистов и неоконов, которые во многом стали уже неотличимы от демократов-атлантистов.Политика Трампа, иногда коммерчески объяснимая, но импульсивная и идеологически непоследовательная, привела к серьезному брожению среди его электората, которое многие уже называют расколом. Как пишет издание Republic, "движение MAGA распадается, поскольку республиканцы начинают размышлять о будущем без Трампа и у них нет ясного пути к сохранению его коалиции, пока различные фракции борются за влияние".Поэтому "призвание Вэнса на царство" произошло именно сейчас — аж за три года до следующих выборов президента, что по любым канонам считается безумно ранним сроком. Дело в том, что именно сейчас нужно пресечь любую внутреннюю борьбу — и за пост наследника Трампа, и за идеологические нюансы — и поставить всех под одно знамя.Поддержка кандидатуры Вэнса со стороны TPUSA фактически коронует его как безальтернативного наследника Трампа и пресекает на корню любые поползновения со стороны конкурентов. Интересно, что главный конкурент Вэнса со стороны республиканцев — госсекретарь Марко Рубио — мгновенно считал сигнал и сразу заявил: "Если Джей Ди Вэнс номинируется в президенты, я буду первым, кто его поддержит". Таким образом, Вэнс становится "неизбежным" президентом, а любые попытки оспорить его лидерство теперь будут рассматриваться как предательство всего движения MAGA.Одновременно с этим фактически начавшаяся вчера президентская кампания Вэнса (что не могло быть без ведома и одобрения Трампа) цементирует и делает официальной изоляционистскую политику нынешнего и будущего кабинетов, которой противятся многие "старые" республиканцы. Это означает, что изоляционистское крыло Республиканской партии полностью захватило контроль над будущим партии и теперь на многие годы вперед политика США будет консолидироваться вокруг идеи "Америка прежде всего" и отказа от вмешательства в дела других стран (если, конечно, у них случайно не найдут нефть или редкоземы).Сам Вэнс известен тем, что антиукраинская позиция стала его визитной карточкой еще задолго до вице-президентства. Когда Вэнс стал сенатором, он был первым и единственным сенатором от республиканцев, который потребовал полностью прекратить любую помощь Украине.Буквально за несколько дней до начала СВО Вэнс в подкасте Стива Бэннона War Room заявил: "Честно говоря, мне на самом деле все равно, что произойдет с Украиной, так или иначе. Мне не все равно то, что у нас прямо сейчас ведущей причиной смерти среди людей 18-45 лет является мексиканский фентанил, который поступает через южную границу". Много шума наделали его слова о том, что "у них (Украины) самое коррумпированное руководство и правительство в Европе и, возможно, вообще самое коррумпированное руководство в мире", а также цитата "Мы на полтриллиона долларов в минусе из-за украинского конфликта... Зачем? Чтобы один из министров Зеленского мог купить яхту побольше?" В своей личной колонке для издания The New York Times Джей Ди Вэнс написал: "Сторонники американской помощи Украине утверждают, что наш подход принес пользу нашей собственной экономике, создавая рабочие места на заводах, производящих оружие. … Представление о том, что мы должны затягивать кровавую и жестокую войну только потому, что она пошла на пользу американскому бизнесу, отвратительно".Вчера, на мероприятии Turning Point USA, Вэнс продолжил свою мысль: "Мы верим в то, что надо почитать своего отца и мать, а не отправлять все их деньги на Украину", чем вызвал в Киеве и евростолицах не просто истерику, а пляску святого Витта, умноженную на удар электрошоком.Будущее президентство Вэнса тем страшнее для киевских клоунов, что он ставит идеологию и принципы выше выгоды (вспомним "сделочный" подход Трампа), то есть ни на какие сделки с хунтой он не пойдет. Как на днях написал Европейский совет по международным отношениям (ECFR), "если бы Вэнс был сейчас президентом, он бы не согласился продавать оружие европейцам, которое они передают Украине, — как это сейчас делает его босс".Джей Ди Вэнс не просто не может терпеть Зеленского — он считает его любимой игрушкой своих злейших идеологических врагов, и разнос зеленого гаденыша в Белом доме — это цветочки.Как написало британское издание The Guardian сразу после того, как Трамп объявил, что идет на выборы с Вэнсом, "это ужасная новость для Украины".Ганна, зови детей в хату, беда пришла.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

