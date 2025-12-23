https://sputnik-georgia.ru/20251223/bolshoy-postupok-obychnogo-cheloveka-kak-zhitel-tbilisi-spasaet-sobak---video-296323226.html
Большой поступок обычного человека: как житель Тбилиси спасает собак – видео
Большой поступок обычного человека: как житель Тбилиси спасает собак – видео
Более пятнадцати лет житель Тбилиси, сорока шести летний Павел Джураев спасает бездомных собак. Смотрите в видео, как он ухаживает за четвероногими питомцами в...
Павел давно уже безработный, питается в бесплатных столовых, живет очень бедно. Но переживает он не за себя, а за четвероногих друзей, на помощь которым тратит свое время и силы.Своим питомцам Павел дает имена, старается, чтобы в зимние холода у них была крыша над головой. Павел очень недоволен работой службы мониторинга бездомных животных в Тбилиси. Павлу время от времени помогают друзья, на эти деньги он покупает для собак еду, делает им прививки и лечит от болезней.В Тбилиси около 40 тысяч бездомных собак – несмотря на стерилизацию, их число на улицах растет. Но таких людей, как Павел, которые помогают четвероногим и пытаются сделать для них хоть что-то, в Тбилиси и других городах Грузии тоже становится больше, и это вселяет надежду.
18:41 23.12.2025 (обновлено: 19:41 23.12.2025)
Более пятнадцати лет житель Тбилиси, сорока шести летний Павел Джураев спасает бездомных собак. Смотрите в видео, как он ухаживает за четвероногими питомцами в районе Поничала на окраине города
Павел давно уже безработный, питается в бесплатных столовых, живет очень бедно. Но переживает он не за себя, а за четвероногих друзей, на помощь которым тратит свое время и силы.
Своим питомцам Павел дает имена, старается, чтобы в зимние холода у них была крыша над головой. Павел очень недоволен работой службы мониторинга бездомных животных в Тбилиси. Павлу время от времени помогают друзья, на эти деньги он покупает для собак еду, делает им прививки и лечит от болезней.
В Тбилиси около 40 тысяч бездомных собак – несмотря на стерилизацию, их число на улицах растет. Но таких людей, как Павел, которые помогают четвероногим и пытаются сделать для них хоть что-то, в Тбилиси и других городах Грузии тоже становится больше, и это вселяет надежду.