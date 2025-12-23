https://sputnik-georgia.ru/20251223/bolshoy-postupok-obychnogo-cheloveka-kak-zhitel-tbilisi-spasaet-sobak---video-296323226.html

Большой поступок обычного человека: как житель Тбилиси спасает собак – видео

Большой поступок обычного человека: как житель Тбилиси спасает собак – видео

Sputnik Грузия

Более пятнадцати лет житель Тбилиси, сорока шести летний Павел Джураев спасает бездомных собак. Смотрите в видео, как он ухаживает за четвероногими питомцами в... 23.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-23T18:41+0400

2025-12-23T18:41+0400

2025-12-23T19:41+0400

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

видеоклуб

собаки

тбилиси

домашние животные

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/17/296322692_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d8f22a68ea0a31cac70d24f73e8cb45b.jpg

Павел давно уже безработный, питается в бесплатных столовых, живет очень бедно. Но переживает он не за себя, а за четвероногих друзей, на помощь которым тратит свое время и силы.Своим питомцам Павел дает имена, старается, чтобы в зимние холода у них была крыша над головой. Павел очень недоволен работой службы мониторинга бездомных животных в Тбилиси. Павлу время от времени помогают друзья, на эти деньги он покупает для собак еду, делает им прививки и лечит от болезней.В Тбилиси около 40 тысяч бездомных собак – несмотря на стерилизацию, их число на улицах растет. Но таких людей, как Павел, которые помогают четвероногим и пытаются сделать для них хоть что-то, в Тбилиси и других городах Грузии тоже становится больше, и это вселяет надежду.

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , собаки, тбилиси, домашние животные, видео