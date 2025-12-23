Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20251223/chto-sdelali-v-tbilisi-v-2025-godu-296401301.html
Что сделали в Тбилиси в 2025 году
Что сделали в Тбилиси в 2025 году
Sputnik Грузия
Мэр Тбилиси рассказал о проделанной работе в столице за 2025 год. Самое главное – в инфографике Sputnik Грузия. 23.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-23T14:18+0400
2025-12-29T14:18+0400
грузия
новости
мультимедиа
инфографика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/1d/296400014_0:1:3639:2048_1920x0_80_0_0_32cf6173e93234a61b477f65e5f3d6c4.png
Мэр Тбилиси рассказал о проделанной работе в столице за 2025 год. Самое главное – в инфографике Sputnik Грузия.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/1d/296400014_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_b0f70e16aaa149c0291baa6143583b71.png
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, мультимедиа, инфографика, инфографика
грузия, новости, мультимедиа, инфографика, инфографика

Что сделали в Тбилиси в 2025 году

14:18 23.12.2025 (обновлено: 14:18 29.12.2025)
Подписаться
Мэр Тбилиси рассказал о проделанной работе в столице за 2025 год. Самое главное – в инфографике Sputnik Грузия.
Что сделали в Тбилиси в 2025 году - Sputnik Грузия
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0