Что сделали в Тбилиси в 2025 году
Что сделали в Тбилиси в 2025 году
Мэр Тбилиси рассказал о проделанной работе в столице за 2025 год. Самое главное – в инфографике Sputnik Грузия. 23.12.2025, Sputnik Грузия
Что сделали в Тбилиси в 2025 году
14:18 23.12.2025
Мэр Тбилиси рассказал о проделанной работе в столице за 2025 год. Самое главное – в инфографике Sputnik Грузия.