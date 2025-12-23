https://sputnik-georgia.ru/20251223/eto-neserezno--predsedatel-parlamenta-o-priostanovke-bezvizovogo-rezhima-296318962.html

Это несерьезно – председатель парламента о приостановке безвизового режима

23.12.2025

ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Говорить о приостановке Евросоюзом безвизового режима для Грузии несерьезно, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Еврокомиссия намерена рассмотреть вопрос приостановления безвизового режима для Грузии из-за нарушений страной принципов демократии и невыполнения требований ЕС. На первом этапе приостановление действия виз может быть направлено на владельцев дипломатических, служебных и официальных паспортов, выданных грузинскими властями. При этом спикер грузинского парламента отметил, что "в получении визы нет ничего страшного". По его словам, кому нужно посетить какую-либо страну, у кого есть для этого основания, ни для кого никогда не было проблемой получить визу. "Когда безвизовый режим рассматриваешь, как какой-то подарок, а визу – как проклятие, это показывает, прежде всего, какое представление о себе имеет Евросоюз", – отметил Папуашвили. Аргументы Еврокомиссии Главной претензией Евросоюза к Грузии является то, что Тбилиси продолжает проводить визовую политику, существенно отличающуюся от законодательства ЕС. Речь идет о разрешении въезда гражданам 17 стран, для которых требуется виза как в ЕС, так и в Грузии исключительно на основании визы или вида на жительство, выданного одной из стран Совета сотрудничества стран Персидского залива. Еврокомиссия требует немедленно прекратить эту практику. В то же время в документе указано, что Грузия не только не смогла адекватно выполнить рекомендации по борьбе с коррупцией, но и отступила назад, отменив некоторые ранее проведенные реформы в этой области. Также Еврокомиссия отмечает, что соблюдение основных прав является одним из ключевых критериев, согласованных Грузией в ходе диалога о либерализации визового режима, а Грузия принял ряд законов, нарушивши эти критерии. А после того как Еврокомиссия призвала отменить законы, вместо принятия мер по исправлению положения грузинские власти открыто защищали эти меры, ссылаясь на национальный суверенитет и игнорируя обязательства, взятые в ходе диалога о либерализации визового режима. Безвиз для Грузии Вопрос о возможном лишении Грузии этой привилегии поднимался за последние годы несколько раз. Причины были разные, в том числе требование ужесточения визового режима для граждан третьих стран, а также большое число граждан Грузии, просящих убежища. Первое решение по безвизовому режиму для Грузии Совет ЕС принял 27 января этого года и приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. Решение было принято в ответ на принятие в Грузии в 2024 году закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. ЕС считает, что эти законы подрывают основные права населения Грузии. При этом владельцы дипломатических и служебных паспортов могут ездить в ЕС по обычным паспортам. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

