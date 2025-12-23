ГЖД назначила дополнительные рейсы из Тбилиси в Батуми в канун Нового года

https://sputnik-georgia.ru/20251223/gzhd-naznachila-dopolnitelnye-reysy-iz-tbilisi-v-batumi-v-kanun-novogo-goda-296314576.html

ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. "Грузинская железная дорога" в связи с возросшим пассажиропотоком назначила дополнительные рейсы Тбилиси-Батуми-Тбилиси с 28 по 31 декабря, сообщили в ГЖД. Дополнительные поезда будут отправляться в 10:50 из Тбилиси, а из Батуми – в 18:30. Билеты можно приобрести на сайте компании ГЖД, с помощью аппаратов быстрого зачисления, а также в кассах ж/д вокзалов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

