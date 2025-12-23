Грузия
ГЖД назначила дополнительные рейсы из Тбилиси в Батуми в канун Нового года
ГЖД назначила дополнительные рейсы из Тбилиси в Батуми в канун Нового года
Дополнительные поезда будут отправляться в 10:50 из Тбилиси, а из Батуми – в 18:30
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. "Грузинская железная дорога" в связи с возросшим пассажиропотоком назначила дополнительные рейсы Тбилиси-Батуми-Тбилиси с 28 по 31 декабря, сообщили в ГЖД. Дополнительные поезда будут отправляться в 10:50 из Тбилиси, а из Батуми – в 18:30. Билеты можно приобрести на сайте компании ГЖД, с помощью аппаратов быстрого зачисления, а также в кассах ж/д вокзалов.
14:00 23.12.2025
Дополнительные поезда будут отправляться в 10:50 из Тбилиси, а из Батуми – в 18:30
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. "Грузинская железная дорога" в связи с возросшим пассажиропотоком назначила дополнительные рейсы Тбилиси-Батуми-Тбилиси с 28 по 31 декабря, сообщили в ГЖД.
Дополнительные поезда будут отправляться в 10:50 из Тбилиси, а из Батуми – в 18:30.
Билеты можно приобрести на сайте компании ГЖД, с помощью аппаратов быстрого зачисления, а также в кассах ж/д вокзалов.
