Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон
2025-12-23T09:01+0400
2025-12-23T09:01+0400
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-ноябре 2025 года вырос на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 2,4 миллиарда долларов, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат". По данным "Сакстата", Россия входит в тройку основных торговых партнеров Грузии – доля соседней страны во внешнеторговом обороте за 11 месяцев 2025 года составила 10,3%. Из Грузии в РФ с начала года вывезли 124,3 тысячи тонн минеральной и пресной воды, более 56 тысяч тонн натурального виноградного вина, 55,5 тысячи тонн минеральных и газированных вод, с содержанием сахара, более 36 тысяч тонн спиртных напитков, а также 10,2 тысячи тонн свежих фруктов. Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике, в январе-ноябре текущего года из соседней страны завезли 360,4 тысячи тонн пшеницы и меслина. Из России также завезли 658,2 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 572,5 тысячи тонн природного и попутного газов, 133,6 тысячи тонн сырой нефти и нефтепродуктов, а также 33,2 тысячи тонн подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и их фракций и так далее. В 2024 году страны наторговали на 2,5 миллиарда долларов, что на 5,4% больше по сравнению с 2023 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 3,7%, а импорт из России в Грузию увеличился на 6%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
09:01 23.12.2025
Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-ноябре 2025 года вырос на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 2,4 миллиарда долларов, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
По данным "Сакстата", Россия входит в тройку основных торговых партнеров Грузии – доля соседней страны во внешнеторговом обороте за 11 месяцев 2025 года составила 10,3%.
Внешнеторговый оборот Грузии и России за январь-ноябрь 2025 года

Показатель

Объем, млн долларов

Рост, %

Экспорт

672,5

6,4

Импорт

1 715,9

5,0

Всего

2 388,5

5,4

Из Грузии в РФ с начала года вывезли 124,3 тысячи тонн минеральной и пресной воды, более 56 тысяч тонн натурального виноградного вина, 55,5 тысячи тонн минеральных и газированных вод, с содержанием сахара, более 36 тысяч тонн спиртных напитков, а также 10,2 тысячи тонн свежих фруктов.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии в Россию товаров за январь-ноябрь 2025 года

Товары

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Вино

156,7

-11,1

Спиртные напитки

143,3

-0,9

Минеральные воды

66,7

-7,8

Лимонад

48,4

-13,7

Свежие фрукты

47,7

60,9

Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике, в январе-ноябре текущего года из соседней страны завезли 360,4 тысячи тонн пшеницы и меслина.
Из России также завезли 658,2 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 572,5 тысячи тонн природного и попутного газов, 133,6 тысячи тонн сырой нефти и нефтепродуктов, а также 33,2 тысячи тонн подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и их фракций и так далее.
ТОП-5 импортируемых в Грузию из России товаров за январь-ноябрь 2025 года

Товары

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Нефтепродукты

456,7

-3,1

Газ

160,9

14,7

Пшеница и меслин

91,3

31,2

Сырая нефть и нефтепродукты

60,4

2 053,6

Подсолнечное, сафлоровое или хлопковое масло и их фракции

50,3

33,7

В 2024 году страны наторговали на 2,5 миллиарда долларов, что на 5,4% больше по сравнению с 2023 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 3,7%, а импорт из России в Грузию увеличился на 6%.
