Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Sputnik Грузия
Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон 23.12.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-ноябре 2025 года вырос на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 2,4 миллиарда долларов, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат". По данным "Сакстата", Россия входит в тройку основных торговых партнеров Грузии – доля соседней страны во внешнеторговом обороте за 11 месяцев 2025 года составила 10,3%. Из Грузии в РФ с начала года вывезли 124,3 тысячи тонн минеральной и пресной воды, более 56 тысяч тонн натурального виноградного вина, 55,5 тысячи тонн минеральных и газированных вод, с содержанием сахара, более 36 тысяч тонн спиртных напитков, а также 10,2 тысячи тонн свежих фруктов. Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике, в январе-ноябре текущего года из соседней страны завезли 360,4 тысячи тонн пшеницы и меслина. Из России также завезли 658,2 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 572,5 тысячи тонн природного и попутного газов, 133,6 тысячи тонн сырой нефти и нефтепродуктов, а также 33,2 тысячи тонн подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и их фракций и так далее. В 2024 году страны наторговали на 2,5 миллиарда долларов, что на 5,4% больше по сравнению с 2023 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 3,7%, а импорт из России в Грузию увеличился на 6%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-ноябре 2025 года вырос на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 2,4 миллиарда долларов, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
По данным "Сакстата", Россия входит в тройку основных торговых партнеров Грузии – доля соседней страны во внешнеторговом обороте за 11 месяцев 2025 года составила 10,3%.
Внешнеторговый оборот Грузии и России за январь-ноябрь 2025 года
Показатель
Объем, млн долларов
Рост, %
Экспорт
672,5
6,4
Импорт
1 715,9
5,0
Всего
2 388,5
5,4
Из Грузии в РФ с начала года вывезли 124,3 тысячи тонн минеральной и пресной воды, более 56 тысяч тонн натурального виноградного вина, 55,5 тысячи тонн минеральных и газированных вод, с содержанием сахара, более 36 тысяч тонн спиртных напитков, а также 10,2 тысячи тонн свежих фруктов.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии в Россию товаров за январь-ноябрь 2025 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Вино
156,7
-11,1
Спиртные напитки
143,3
-0,9
Минеральные воды
66,7
-7,8
Лимонад
48,4
-13,7
Свежие фрукты
47,7
60,9
Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике, в январе-ноябре текущего года из соседней страны завезли 360,4 тысячи тонн пшеницы и меслина.
Из России также завезли 658,2 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 572,5 тысячи тонн природного и попутного газов, 133,6 тысячи тонн сырой нефти и нефтепродуктов, а также 33,2 тысячи тонн подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и их фракций и так далее.
ТОП-5 импортируемых в Грузию из России товаров за январь-ноябрь 2025 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Нефтепродукты
456,7
-3,1
Газ
160,9
14,7
Пшеница и меслин
91,3
31,2
Сырая нефть и нефтепродукты
60,4
2 053,6
Подсолнечное, сафлоровое или хлопковое масло и их фракции
50,3
33,7
В 2024 году страны наторговали на 2,5 миллиарда долларов, что на 5,4% больше по сравнению с 2023 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 3,7%, а импорт из России в Грузию увеличился на 6%.