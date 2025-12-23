Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика

https://sputnik-georgia.ru/20251223/kak-idet-torgovlya-mezhdu-gruziey-i-rossiey--novaya-statistika-296307236.html

Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон

ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-ноябре 2025 года вырос на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 2,4 миллиарда долларов, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат". По данным "Сакстата", Россия входит в тройку основных торговых партнеров Грузии – доля соседней страны во внешнеторговом обороте за 11 месяцев 2025 года составила 10,3%. Из Грузии в РФ с начала года вывезли 124,3 тысячи тонн минеральной и пресной воды, более 56 тысяч тонн натурального виноградного вина, 55,5 тысячи тонн минеральных и газированных вод, с содержанием сахара, более 36 тысяч тонн спиртных напитков, а также 10,2 тысячи тонн свежих фруктов. Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике, в январе-ноябре текущего года из соседней страны завезли 360,4 тысячи тонн пшеницы и меслина. Из России также завезли 658,2 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 572,5 тысячи тонн природного и попутного газов, 133,6 тысячи тонн сырой нефти и нефтепродуктов, а также 33,2 тысячи тонн подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и их фракций и так далее. В 2024 году страны наторговали на 2,5 миллиарда долларов, что на 5,4% больше по сравнению с 2023 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 3,7%, а импорт из России в Грузию увеличился на 6%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

