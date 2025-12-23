https://sputnik-georgia.ru/20251223/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-23-dekabrya-2025-296306650.html

Какой сегодня церковный праздник: 23 декабря 2025

По православному церковному календарю 23 декабря отмечают день памяти святых Мины, Ермогена, Евграфа, Гемелла, Вахтанга и других

2025-12-23T01:01+0400

2025-12-23T01:01+0400

2025-12-23T01:01+0400

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Святые мученикиПо церковному календарю 23 декабря поминают мучеников Мину, Ермогена и Евграфа, пострадавших за веру при императоре Максимине (305-313).Император из Афин в Александрию послал Мину для подавления смут, возникших между христианами и язычниками. Мина, обладая даром красноречия, открыто стал проповедовать христианство и обратил многих язычников в истинную веру.Император, узнав об этом, разгневался, и для суда над святым в Александрию направил епарха Ермогена, а также приказал очистить от христиан город. Язычник Ермоген, пораженный терпением мученика при жестоких пытках и его чудесным исцелением после них, сам уверовал.Потеряв терпение, Максимин решил сам навести порядок в Александрии. Императора не смогли смягчить ни поразительная стойкость мучеников Мины и Ермогена при пытках, ни чудеса, явленные Господом. Максимин собственноручно изрубил секретаря Мины Евграфа, а мученикам Мине и Ермогену приказал отрубить головы.Гемелл ПафлагонянинПо церковному календарю 23 декабря поминают мученика Гемелла Пафлагонянина, пострадавшего во время правления Юлиана Отступника (361-363).Святого Гемелла схватили за обвинение императора Юлиана в преследовании христиан в городе Анкире (Галатия) и предали жестоким пыткам. С живого мученика содрали кожу и прибили к кресту.Царь ВахтангПо церковному календарю 23 декабря поминают грузинского царя Вахтанг III, из династии Багратионов, причисленного к лику святых.Родился будущий святой в семье царя Деметре Самоотверженного и дочери Трапезундского кесаря. После мученической смерти отца Вахтанга выселили в Мтиулети, где он и рос. В это время, по приказу хана, на царский трон объединенной Грузии возвели сына Давида Нарина, но после его неожиданной смерти царский трон занял старший брат Вахтанга Давид. Вахтанг встав рядом с братом, старался всячески облегчить Давиду тяжкое бремя царствования.Хан, в целях противостояния с Давидом VIII, который восстал против него, утвердил молодого Вахтанга царем в 1289 году. Владения Вахтанга III фактически ограничивались городом Тбилиси и районами, расположенными южнее столицы (Дманиси-Самшвилде). Давид VIII пленил Вахтанга III и освободил его лишь после посредничества Иване Бурсели.В 1302 году хан вторично утвердил Вахтанга III царем Грузии. Царь всячески старался исправить существующее в стране тяжелейшее положение. Однако, по большей части, он был вынужден участвовать в дальних походах монголов.Однажды, когда Вахтанг III возвращался на родину из похода, у Нахчевани его догнал монгольский нойон, направленный ханом в Грузию, чтобы разрушить грузинские монастыри и заставить грузин принять мусульманство. Для грузинского царя это было неприемлемо. Он развернул остатки войска и направился к хану, чтобы защитить веру и страну.В "Житии Картли" Вахушти Батонишвили сказано, что "хан убил царя Вахтанга, принявшего муки за Христа". Произошло это в 1308 году.ИмениныПо церковному календарю 23 декабря именины отмечают Александра, Ангелина, Анна, Евдокия, Евлалия, Татьяна, Фекла, Александр, Алексей, Анатолий, Григорий, Дорофей, Евгений, Евсей, Евграф, Иван, Константин, Михаил, Лаврентий, Николай, Петр, Степан, Сергей, Фома и Яков.Материал подготовлен на основе открытых источников.

