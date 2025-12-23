https://sputnik-georgia.ru/20251223/krizis-v-otnosheniyakh-gruzii-s-es-premer-nazval-politiku-bryusselya-skvoznyakom-296316837.html
Кризис в отношениях Грузии с ЕС: премьер назвал политику Брюсселя "сквозняком"
Несправедливые решения июня 2022 года, включая отказ в предоставлении статуса кандидата, остаются необъяснимыми, говорит Кобахидзе 23.12.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Вопрос евроинтеграции с 2022 года используется Европейским союзом как инструмент шантажа, а отказ предоставить Грузии статус кандидата стал причиной кризиса в отношениях страны с ЕС, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. В марте 2022 года Грузия подала заявку на получение статуса кандидата на вступление в ЕС. В июне того же года Грузии была предоставлена "европейская перспектива". Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году был несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову. Статус Грузия получила лишь в декабре 2023 года. По его словам, несправедливые решения июня 2022 года, включая отказ в предоставлении статуса кандидата, остаются необъяснимыми. Кобахидзе подчеркнул, что если бы Грузии тогда предоставили кандидатский статус, открыли переговоры, отношения между ЕС и Грузией развивались бы нормально и открыто, так как со стороны Грузии была проявлена полная готовность к диалогу. Но в итоге, по словам премьера, оказалось, что "политика открытых дверей" НАТО на деле была "политикой сквозняка", то же самое произошло и с ЕС. Так, Кобахидзе напомнил слова экс-президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе, который когда-то, услышав об "открытых дверях" НАТО, ответил: "Слишком долго не держите нас у открытой двери, потому что на сквозняке легко простудиться". "Политика открытых дверей в отношении Грузии на деле оказалась политикой сквозняка, и вопрос евроинтеграции использовался исключительно как инструмент шантажа против нашей страны. Мы опережаем Украину, Молдову, Боснию, всех кандидатов, но отношение к нам совершенно иное", – отметил Кобахидзе. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*-идеологии, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*-идеологии, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. *Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Вопрос евроинтеграции с 2022 года используется Европейским союзом как инструмент шантажа, а отказ предоставить Грузии статус кандидата стал причиной кризиса в отношениях страны с ЕС, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
В марте 2022 года Грузия подала заявку на получение статуса кандидата на вступление в ЕС. В июне того же года Грузии была предоставлена "европейская перспектива". Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году был несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову. Статус Грузия получила лишь в декабре 2023 года.
"Отношения между Грузией и ЕС находятся в кризисном состоянии, и у этого есть одна простая причина: с марта 2022 года и по сей день вопрос евроинтеграции используется как инструмент шантажа в отношении нашей страны", – сказал Кобахидзе.
По его словам, несправедливые решения июня 2022 года, включая отказ в предоставлении статуса кандидата, остаются необъяснимыми.
Кобахидзе подчеркнул, что если бы Грузии тогда предоставили кандидатский статус, открыли переговоры, отношения между ЕС и Грузией развивались бы нормально и открыто, так как со стороны Грузии была проявлена полная готовность к диалогу.
Но в итоге, по словам премьера, оказалось, что "политика открытых дверей" НАТО на деле была "политикой сквозняка", то же самое произошло и с ЕС.
Так, Кобахидзе напомнил слова экс-президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе, который когда-то, услышав об "открытых дверях" НАТО, ответил: "Слишком долго не держите нас у открытой двери, потому что на сквозняке легко простудиться".
"Политика открытых дверей в отношении Грузии на деле оказалась политикой сквозняка, и вопрос евроинтеграции использовался исключительно как инструмент шантажа против нашей страны. Мы опережаем Украину, Молдову, Боснию, всех кандидатов, но отношение к нам совершенно иное", – отметил Кобахидзе.
Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим.
Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.
В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*-идеологии, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена.
В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС.
Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.
В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*-идеологии, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.
*Экстремистская организация, запрещенная в России