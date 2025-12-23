https://sputnik-georgia.ru/20251223/mat-troikh-detey-pogibla-ot-otravleniya-ugarnym-gazom-v-gruzii-296324593.html

Мать троих детей погибла от отравления угарным газом в Грузии

Мать троих детей погибла от отравления угарным газом в Грузии

23.12.2025

ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Молодая женщина скончалась в результате утечки угарного газа в деревне Нахидури Болнисского района (регион Квемо Картли), сообщил телеканал "Рустави 2". По предварительной информации, женщина почувствовала недомогание в ванной комнате. На момент несчастного случая в доме находились трое детей. Они не пострадали. На место происшествия были мобилизованы сотрудники правоохранительных органов и представители газораспределительной компании. МВД Грузии ведет расследование. Особенности отопления В Грузии нет центрального отопления и горячей воды. Исходя из этого, обеспечение своей недвижимости этими двумя необходимыми вещами лежит на самих жителях страны. Закон в стране контролирует только безопасность самого прибора и метод его установки. Какой тип обогревателя для воды и отопления поставить и где разместить радиаторы – решают сами хозяева, исходя из своих финансовых возможностей. На сегодняшний день в Грузии встречаются два вида приборов: Электрические системы в Грузии – редкость, и их практически невозможно найти в обычных квартирах. Из плюсов подобной системы – возможность самим контролировать температуру как горячей воды, так и температуру в квартире; из минусов – необходимость проверять систему на безопасность. Согласно новым законам, в Грузии обязательной является установка датчиков контроля угарного газа. Также газовые компании раз в год проверяют состояние системы подачи газа в домах и выявляют нарушителей правил безопасности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

