https://sputnik-georgia.ru/20251223/spiker-parlamenta-gruzii-prokommentiroval-zaderzhanie-eks-glavy-sgb--296317527.html

Спикер парламента Грузии прокомментировал задержание экс-главы СГБ

Спикер парламента Грузии прокомментировал задержание экс-главы СГБ

Sputnik Грузия

Григола Лилуашвили задержали 23 декабря: он обвиняется во взяточничестве в особо крупном размере и покровительстве деятельности так называемых "колл-центров" 23.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-23T15:05+0400

2025-12-23T15:05+0400

2025-12-23T15:40+0400

политика

грузия

новости

европа

григол лилуашвили

шалва папуашвили

ираклий гарибашвили

сгб

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/05/1a/293523716_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_59bcd45a4c96061dfb3486b2b99ac0e4.jpg

ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Задержания бывших чиновников "Грузинской мечты" указывают на силу правящей команды, которая выявляет в своих рядах случаи коррупции, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили, комментируя арест бывшего главы Службы государственной безопасности Григола Лилуашвили. Экс-глава Службы государственной безопасности Грузии Григол Лилуашвили был задержан 23 декабря. Он обвиняется во взяточничестве в особо крупном размере и покровительстве деятельности так называемых "колл-центров". Лилуашвили грозит от 11 до 15 лет тюрьмы. Как отметил спикер парламента, генеральный прокурор сегодня подробно рассказал о предъявленных обвинениях. По его словам, прокуратура, Служба государственной безопасности и министерство внутренних дел действуют очень активно, чтобы выявить все возможные факты коррупции. "Премьер-министр обещал парламенту и народу, что Грузия войдет в тройку лидеров среди стран Европы с низким уровнем коррупции. Частью этого обещания является активное выявление случаев коррупции", – подытожил Папуашвили. В последние месяцы Грузию захлестнула серия коррупционных скандалов. Среди задержанных оказались бывший замглавы министерства экономики, бывший министр обороны, экс-заместитель министра регионального развития и инфраструктуры. Обвинения предъявлены также бывшему премьеру Ираклию Гарибашвили, который признал свою вину в получении незаконных доходов, выплатил залог и дожидается решения по делу на свободе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, европа, григол лилуашвили, шалва папуашвили, ираклий гарибашвили, сгб