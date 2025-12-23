https://sputnik-georgia.ru/20251223/spiker-parlamenta-gruzii-prokommentiroval-zaderzhanie-eks-glavy-sgb--296317527.html
Спикер парламента Грузии прокомментировал задержание экс-главы СГБ
Спикер парламента Грузии прокомментировал задержание экс-главы СГБ
Sputnik Грузия
Григола Лилуашвили задержали 23 декабря: он обвиняется во взяточничестве в особо крупном размере и покровительстве деятельности так называемых "колл-центров" 23.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-23T15:05+0400
2025-12-23T15:05+0400
2025-12-23T15:40+0400
политика
грузия
новости
европа
григол лилуашвили
шалва папуашвили
ираклий гарибашвили
сгб
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/05/1a/293523716_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_59bcd45a4c96061dfb3486b2b99ac0e4.jpg
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Задержания бывших чиновников "Грузинской мечты" указывают на силу правящей команды, которая выявляет в своих рядах случаи коррупции, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили, комментируя арест бывшего главы Службы государственной безопасности Григола Лилуашвили. Экс-глава Службы государственной безопасности Грузии Григол Лилуашвили был задержан 23 декабря. Он обвиняется во взяточничестве в особо крупном размере и покровительстве деятельности так называемых "колл-центров". Лилуашвили грозит от 11 до 15 лет тюрьмы. Как отметил спикер парламента, генеральный прокурор сегодня подробно рассказал о предъявленных обвинениях. По его словам, прокуратура, Служба государственной безопасности и министерство внутренних дел действуют очень активно, чтобы выявить все возможные факты коррупции. "Премьер-министр обещал парламенту и народу, что Грузия войдет в тройку лидеров среди стран Европы с низким уровнем коррупции. Частью этого обещания является активное выявление случаев коррупции", – подытожил Папуашвили. В последние месяцы Грузию захлестнула серия коррупционных скандалов. Среди задержанных оказались бывший замглавы министерства экономики, бывший министр обороны, экс-заместитель министра регионального развития и инфраструктуры. Обвинения предъявлены также бывшему премьеру Ираклию Гарибашвили, который признал свою вину в получении незаконных доходов, выплатил залог и дожидается решения по делу на свободе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
европа
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/05/1a/293523716_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_f283566a3c05d923bc3c13945a64ace1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
политика, грузия, новости, европа, григол лилуашвили, шалва папуашвили, ираклий гарибашвили, сгб
политика, грузия, новости, европа, григол лилуашвили, шалва папуашвили, ираклий гарибашвили, сгб
Спикер парламента Грузии прокомментировал задержание экс-главы СГБ
15:05 23.12.2025 (обновлено: 15:40 23.12.2025)
Григола Лилуашвили задержали 23 декабря: он обвиняется во взяточничестве в особо крупном размере и покровительстве деятельности так называемых "колл-центров"
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Задержания бывших чиновников "Грузинской мечты" указывают на силу правящей команды, которая выявляет в своих рядах случаи коррупции, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили, комментируя арест бывшего главы Службы государственной безопасности Григола Лилуашвили.
Экс-глава Службы государственной безопасности Грузии Григол Лилуашвили был задержан 23 декабря. Он обвиняется во взяточничестве в особо крупном размере и покровительстве деятельности так называемых "колл-центров". Лилуашвили грозит от 11 до 15 лет тюрьмы.
"Силу правящей команды демонстрирует, в том числе и то, что, если со стороны членов команды и были какие-то нарушения, их выявят", – сказал Папуашвили.
Как отметил спикер парламента, генеральный прокурор сегодня подробно рассказал о предъявленных обвинениях.
По его словам, прокуратура, Служба государственной безопасности и министерство внутренних дел действуют очень активно, чтобы выявить все возможные факты коррупции.
"Премьер-министр обещал парламенту и народу, что Грузия войдет в тройку лидеров среди стран Европы с низким уровнем коррупции. Частью этого обещания является активное выявление случаев коррупции", – подытожил Папуашвили.
В последние месяцы Грузию захлестнула серия коррупционных скандалов. Среди задержанных оказались бывший замглавы министерства экономики, бывший министр обороны, экс-заместитель министра регионального развития и инфраструктуры.
Обвинения предъявлены также бывшему премьеру Ираклию Гарибашвили, который признал свою вину в получении незаконных доходов, выплатил залог и дожидается решения по делу на свободе.