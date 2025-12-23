https://sputnik-georgia.ru/20251223/u-nas-est-krasnye-linii-premer-o-politike-gruzii-v-otnoshenii-rossii-296314999.html

"Красные линии": премьер о политике Грузии в отношении России

Ключевым для Тбилиси остается вопрос территориальных проблем, без решения которого говорить о пересмотре статус-кво и восстановлении дипломатических отношений... 23.12.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Власти Грузии продолжают проводить прагматичную политику в отношении России, однако существуют "красные линии", без устранения которых восстановление дипломатических отношений между странами невозможно, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Ранее директор Четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин заявил, что Москва серьезно настроена на нормализацию отношений с Грузией при условии, что Тбилиси не станет "разменной монетой" в играх против России. По его словам, российская сторона стремится к стабильным отношениям с Грузией и отмечает "здоровый прагматизм" и тенденцию к многовекторности во внешней политике Тбилиси. Как отметил премьер, политика Грузии в отношении России предельно ясна. Ключевой, "красной" линией для Тбилиси остается вопрос территориальных проблем, без решения которого говорить о пересмотре статус-кво и восстановлении дипломатических отношений невозможно. "У этого есть свои правовые и политические основания… Посмотрим, как изменятся обстоятельства в будущем, однако обществу мы можем совершенно четко заявить: у нас есть "красные линии", и главная из них связана с темой оккупации", – заявил премьер. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). На сегодня политический диалог между Россией и Грузией поддерживается в рамках Женевских переговоров. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

