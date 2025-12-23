https://sputnik-georgia.ru/20251223/v-gruzii-zaderzhan-byvshiy-glava-sgb-grigol-liluashvili-296314720.html

В Грузии задержан бывший глава СГБ Григол Лилуашвили

В Грузии задержан бывший глава СГБ Григол Лилуашвили

Лилуашвили обвиняется по ряду эпизодов, в том числе во взяточничестве и деятельности так называемых "колл-центров" 23.12.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Бывший глава Службы государственной безопасности Грузии Григол Лилуашвили задержан, заявил генеральный прокурор Георгий Гваракидзе на брифинге в Генпрокуратуре страны.Лилуашвили обвиняется по ряду эпизодов, в том числе во взяточничестве и деятельности так называемых "колл-центров". Первый эпизод: в октябре 2022 года Лилуашвили получил взятку в размере 1 миллиона долларов США от турецкого инвестора Чагатая Улькера через тогдашнего первого замминистра экономики, ныне задержанного Ромео Микаутадзе, за лоббирование подписания меморандума о сотрудничестве, касающегося строительства ветроэлектростанций. Второй эпизод: в феврале 2022 года, также через Ромео Микаутадзе, Лилуашвили потребовал и вымогал 1,5 миллиона лари от основателя компании "Экспресс-сервис 2008" Георгий Хажалия в обмен на помощь в тендерах на газификацию. Третий эпизод касается 2021-2023 годов, когда, несмотря на объявленную государством правовую борьбу в стране по-прежнему оставалось несколько десятков мошеннических "колл-центров". По показаниям свидетелей, подавляющее большинство этих "колл-центров" принадлежало группе лиц, которые финансировали различные оппозиционные СМИ за счет полученных доходов, в то время как главным покровителем относительно небольшой части колл-центров был Григол Лилуашвили. Именно Григол Лилуашвили, по данным следствия, осуществлял эту деятельность через своего родственника Сандро Лилуашвили. В результате вышеупомянутой преступной деятельности глава СГБ получил около 1,4 миллиона долларов в виде взятки при посредничестве Сандро Лилуашвили. Четвертый эпизод: Лилуашвили, используя свое служебное положение и в обмен на взятку покровительствовал своему другу, бывшему директору Агентства по управлению детскими садами при мэрии Тбилиси Кахе Гванцеладзе. Причем сам Гванцеладзе получал особо крупные взятки от предпринимательских организаций при подписании контрактов на закупку продукции для детских садов. В вышеупомянутой преступной схеме Лилуашвили-Гванцеладзе Кахабер Гванцеладзе включил в преступную схему часть своих сотрудников. В отношении всех них вынесено постановление о привлечении к уголовной ответственности в качестве обвиняемых. В рамках уголовного дела были проведены сотни следственных действий, включая допрос свидетелей, показания которых подтверждают факт совершения преступления Лилуашвили, заявляют в прокуратуре. Также были изъяты различные доказательства, подтверждающие преступление, включая видео- и аудиозаписи. Прокуратура в установленный законом срок обратится в суд с ходатайством о назначении предварительного заключения в качестве превентивной меры в отношении обвиняемого. Расследование по делу продолжается с целью выявления других преступлений, совершенных Лилуашвили, а также установления личности и задержания лиц, причастных к предполагаемым преступлениям вместе с ним. Перед брифингом бывший глава Службы государственной безопасности Григол Лилуашвили явился в прокуратуру на допрос. Лилуашвили предъявлено обвинение по статье 338 Уголовного кодекса Грузии "Получение взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору". Ему грозит от 11 до 15 лет тюрьмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

