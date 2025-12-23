https://sputnik-georgia.ru/20251223/v-tbilisi-privito-i-sterilizovano-rekordnoe-chislo-zhivotnykh--mer-tbilisi-296316120.html

В Тбилиси привито и стерилизовано рекордное число животных – мэр Тбилиси

В Тбилиси привито и стерилизовано рекордное число животных – мэр Тбилиси

Sputnik Грузия

Программа вакцинации и стерилизации продолжится и 2026 году 23.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-23T18:19+0400

2025-12-23T18:19+0400

2025-12-23T18:19+0400

новости

общество

грузия

тбилиси

каха каладзе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/17/287513735_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_e93045c91d44017299dac0634e70ec88.jpg

ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Агентство мониторинга животных в 2025 году сделало 11 тысяч прививок от бешенства животным и стерилизовало 1,2 тысячи животных, что является рекордом последних лет, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Агентство мониторинга уже много лет проводит акцию по бесплатной вакцинации и стерилизации животных, в том числе тех, у кого есть хозяин. Как заявил мэр Тбилиси, программа вакцинации и стерилизации продолжится и в 2026 году. С 1 мая 2026 года в Грузии вступит в силу закон, согласно которому владельцы будут обязаны регистрировать свое животное, а также стерилизовать беспородных питомцев и вакцинировать их от бешенства. Нарушение правил вакцинации, в частности отсутствие прививки от бешенства, будет караться штрафом в размере 500 лари, а вот отказ от стерилизации животного – штрафом в размере 1,5 тысячи лари. Штрафом в размере 500 лари будет караться отказ от транспортировки животного на стерилизацию, вакцинацию либо от наблюдения за животным. Кроме того, разведение домашних животных без специального разрешения будет караться штрафом в размере 3 тысячи лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, общество, грузия, тбилиси, каха каладзе