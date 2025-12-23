https://sputnik-georgia.ru/20251223/vykhodnye-dni-na-novogodnie-prazdniki-v-gruzii-prodlyatsya-do-8-yanvarya-296324902.html

Выходные дни на новогодние праздники в Грузии продлятся до 8 января

Выходные дни на новогодние праздники в Грузии продлятся до 8 января

Sputnik Грузия

В частном секторе решать вопрос о предоставлении выходных будет работодатель 23.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-23T23:28+0400

2025-12-23T23:28+0400

2025-12-23T23:28+0400

грузия

новости

общество

новый год

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/14/296281217_0:56:2048:1208_1920x0_80_0_0_06c547b2fe315a91287b77f61ceb5057.jpg

ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. В Грузии грядут длинные новогодние праздники, однако часть государственных учреждений сохранит привычный график работы. Премьер-министр Грузии подписал указ об объявлении выходных в административных и государственных учреждениях до 8 января. Приказ не коснется тех ведомств, чья работа необходима для бесперебойного функционирования страны, – работу в обычном режиме продолжат клиники, служба неотложной помощи, пожарные, спасатели и полицейские. Также выходные не коснутся аварийных служб, работников сферы газообеспечения, водоснабжения и энергетики. Что касается частного сектора, то тут решать вопрос о предоставлении выходных будет работодатель. Однако магазины, рестораны и аптеки также будут работать, как и в обычные дни. Исключением станут первое и второе января, когда крупные торговые центры уже по традиции сдвигают свой график работы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, новый год