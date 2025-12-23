Выходные дни на новогодние праздники в Грузии продлятся до 8 января

https://sputnik-georgia.ru/20251223/vykhodnye-dni-na-novogodnie-prazdniki-v-gruzii-prodlyatsya-do-8-yanvarya-296324902.html
В частном секторе решать вопрос о предоставлении выходных будет работодатель 23.12.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. В Грузии грядут длинные новогодние праздники, однако часть государственных учреждений сохранит привычный график работы. Премьер-министр Грузии подписал указ об объявлении выходных в административных и государственных учреждениях до 8 января. Приказ не коснется тех ведомств, чья работа необходима для бесперебойного функционирования страны, – работу в обычном режиме продолжат клиники, служба неотложной помощи, пожарные, спасатели и полицейские. Также выходные не коснутся аварийных служб, работников сферы газообеспечения, водоснабжения и энергетики. Что касается частного сектора, то тут решать вопрос о предоставлении выходных будет работодатель. Однако магазины, рестораны и аптеки также будут работать, как и в обычные дни. Исключением станут первое и второе января, когда крупные торговые центры уже по традиции сдвигают свой график работы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
