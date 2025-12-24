Членство Украины в ЕС нереально - Орбан

https://sputnik-georgia.ru/20251224/chlenstvo-ukrainy-v-es-nerealno---orban-296334515.html

24.12.2025

ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что членство Украины в Европейском союзе нереально: в кулуарах Брюсселя об этом говорят открыто, и, по его мнению, из-за Киева Европа становится слабее, сообщает РИА Новости.По его словам, европейцы "ясно видят, что вступление Украины не придаст ЕС сил, а лишь отнимет их. "Сегодня все еще говорят, что военная мощь Украины повышает безопасность Европы, но это неправда. Поддержание Украины высасывает энергию и ресурсы у Европы. С Украиной мы с каждым днем ​​становимся слабее", - подчеркнул венгерский премьер. Комментируя предложения планов по урегулированию, которые часто включают в себя вступление Украины в ЕС, Орбан заявил, что это "лишь подслащивание горькой пилюли". "Членство в ЕС не гарантирует безопасность. Более того, оно никогда не осуществится", - отметил он. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

