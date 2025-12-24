Грузия станет мировым лидером по росту экономики в 2025-2030 годах – замглавы Минэкономики

https://sputnik-georgia.ru/20251224/gruziya-stanet-mirovym-liderom-po-rostu-ekonomiki-v-2025-2030-godakh--zamglavy-minekonomiki-296327303.html
24.12.2025
ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Грузия будет одной из лидирующих стран в мире с точки зрения экономического роста в период с 2025 по 2030 годы, заявил заместитель министра экономики Грузии Вахтанг Цинцадзе.Реальный экономический рост в Грузии в октябре 2025 года составил 6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Правительство предполагает, что за весь 2025 год рост экономики составит 7,3%"Экономическая политика Грузии последовательна, предсказуема и ориентирована на результат, что обусловливает высокий экономический рост в последние годы. Именно такие оценки дают многие международные финансовые институты и рейтинговые компании, которые подчеркивают, что экономическая политика Грузии является правильной и сбалансированной, а все фундаментальные макроэкономические параметры – здоровые", – заявил Цинцадзе.По его словам, экономика Грузии достаточно диверсифицирована, значительный вклад в экономический рост вносят различные сектора, в том числе сектор информации и коммуникаций, который является одним из самых быстрорастущих, а также сектор транспорта и складирования.По данным "Сакстата", значительный вклад в рост экономики страны в октябре 2025 года внесли сферы информации и коммуникаций, транспорта и складирования, финансовой и страховой деятельности, а также деятельность, связанная с недвижимостью.Снижение зафиксировано в секторах строительства, горнодобывающей промышленности и энергетики. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 10,4%, в 2023 году – 7,8%, а в 2024 году – 9,7%.
"Экономическая политика Грузии последовательна, предсказуема и ориентирована на результат, что обусловливает высокий экономический рост в последние годы. Именно такие оценки дают многие международные финансовые институты и рейтинговые компании, которые подчеркивают, что экономическая политика Грузии является правильной и сбалансированной, а все фундаментальные макроэкономические параметры – здоровые", – заявил Цинцадзе.
