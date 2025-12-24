https://sputnik-georgia.ru/20251224/kiev-ne-khochet-otvodit-voyska-no-predlagaet-sdelat-eto-rossii-296334324.html

Киев не хочет отводить войска, но предлагает сделать это России

Киев не хочет отводить войска, но предлагает сделать это России

ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Киев не хочет отводить войска из российских регионов, но предлагает РФ выйти из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей, сообщает РИА Новости, опираясь на данные украинского телеканала "Общественное". Украинский проект плана в среду представил Владимир Зеленский в ходе общения с украинскими журналистами. Раннее глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о территориальной проблеме украинского конфликта, заявил, что в соответствии с конституцией РФ Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемыми частями, субъектами России. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно. Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

