https://sputnik-georgia.ru/20251224/lozhnye-nadezhdy-nato-glava-parlamenta-gruzii-nazval-politiku-alyansa-izdevatelstvom-296330592.html

"Ложные надежды НАТО": глава парламента Грузии назвал политику альянса издевательством

"Ложные надежды НАТО": глава парламента Грузии назвал политику альянса издевательством

Sputnik Грузия

Папуашвили среагировал на слова бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона об иллюзиях Украины вступить в НАТО 24.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-24T17:58+0400

2025-12-24T17:58+0400

2025-12-24T17:58+0400

грузия

новости

политика

украина

тбилиси

великобритания

борис джонсон

шалва папуашвили

нато

мид россии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/05/06/293209757_0:0:2112:1188_1920x0_80_0_0_4cbba81778a8113d58b98e0d1cd0c7db.jpg

ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Грузины испытывают разочарование, поскольку политика "открытых дверей" НАТО на деле оказалась иллюзией, и хотя напрямую о Грузии сегодня не говорят, ситуация с Украиной наглядно отражает эту проблему, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее заявил, что с 2016 по 2022 год присутствовал на всех важных встречах НАТО, и никогда не было даже минимального шанса на вступление Украины в НАТО. Он напомнил, что аналогичное разочарование грузины уже пережили в 2008 году. Тогда страну не просто оставили у открытой двери НАТО, но даже "раскрыли окно, чтобы дул сквозняк". Это произошло несмотря на высокую цену, которую Грузия заплатила за стремление стать членом альянса, в том числе участвуя в международных миссиях. Он добавил, что грузины, возможно, интуитивно ощущали невозможность вступления в НАТО, видя искусственные барьеры. По словам Папуашвили, если бы западные страны действительно хотели принять Грузию, это могло произойти еще в 2008 году. Однако вместо этого их внимание было сосредоточено на перезагрузке отношений с Россией, и они оставили страну в хаосе тех событий. Грузия и НАТО Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда Грузия стала участницей программы "Партнерство ради мира". С 2004 года сотрудничество Грузии и НАТО стало более интенсивным. В 2008 году на Бухарестском саммите было объявлено, что Грузия и Украина обязательно станут членами альянса. В 2011-м Грузия получила статус "страны-аспиранта НАТО". В 2014 году на саммите в Уэльсе был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе. Руководство НАТО до начала конфликта на Украине заявляло о своей приверженности посылу Бухарестского саммита, однако после 2022 года сотрудничество между Грузией и НАТО ослабло. Уже 9-11 июля 2024 года состоялся очередной саммит Альянса в Вашингтоне, где было принято решение убрать упоминание о будущем членстве Тбилиси в НАТО. Россия категорически против усиления сотрудничества Грузии с НАТО и расширения этого альянса в направлении своих границ. Как заявляет МИД РФ, усилия США и других членов НАТО по милитаризации Грузии вызывают в регионе особую озабоченность. Более того, это не укрепляет безопасность Грузии, утверждают в Москве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

украина

тбилиси

великобритания

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, украина, тбилиси, великобритания, борис джонсон, шалва папуашвили, нато, мид россии