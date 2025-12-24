https://sputnik-georgia.ru/20251224/lozhnye-nadezhdy-nato-glava-parlamenta-gruzii-nazval-politiku-alyansa-izdevatelstvom-296330592.html
"Ложные надежды НАТО": глава парламента Грузии назвал политику альянса издевательством
Папуашвили среагировал на слова бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона об иллюзиях Украины вступить в НАТО 24.12.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Грузины испытывают разочарование, поскольку политика "открытых дверей" НАТО на деле оказалась иллюзией, и хотя напрямую о Грузии сегодня не говорят, ситуация с Украиной наглядно отражает эту проблему, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее заявил, что с 2016 по 2022 год присутствовал на всех важных встречах НАТО, и никогда не было даже минимального шанса на вступление Украины в НАТО.
"Это полное издевательство над народом, который пожертвовал собой ради идеи вступления в НАТО… После заявления Джонсона грузины должны испытывать то же разочарование, что и Украина", – заявил Папуашвили.
Он напомнил, что аналогичное разочарование грузины уже пережили в 2008 году. Тогда страну не просто оставили у открытой двери НАТО, но даже "раскрыли окно, чтобы дул сквозняк". Это произошло несмотря на высокую цену, которую Грузия заплатила за стремление стать членом альянса, в том числе участвуя в международных миссиях.
"В итоге сегодня напрямую о нас не говорят, но то, что было сказано об Украине, понятно и нам. Это разочарование, которое испытывает грузинский народ, потому что политика "открытых дверей" оказалась на деле политикой ложных надежд", – заявил Папуашвили.
Он добавил, что грузины, возможно, интуитивно ощущали невозможность вступления в НАТО, видя искусственные барьеры. По словам Папуашвили, если бы западные страны действительно хотели принять Грузию, это могло произойти еще в 2008 году. Однако вместо этого их внимание было сосредоточено на перезагрузке отношений с Россией, и они оставили страну в хаосе тех событий.
Грузия и НАТО

Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда Грузия стала участницей программы "Партнерство ради мира".
С 2004 года сотрудничество Грузии и НАТО стало более интенсивным. В 2008 году на Бухарестском саммите было объявлено, что Грузия и Украина обязательно станут членами альянса. В 2011-м Грузия получила статус "страны-аспиранта НАТО".
В 2014 году на саммите в Уэльсе был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе. Руководство НАТО до начала конфликта на Украине заявляло о своей приверженности посылу Бухарестского саммита, однако после 2022 года сотрудничество между Грузией и НАТО ослабло.
Уже 9-11 июля 2024 года состоялся очередной саммит Альянса в Вашингтоне, где было принято решение убрать упоминание о будущем членстве Тбилиси в НАТО. Россия категорически против усиления сотрудничества Грузии с НАТО и расширения этого альянса в направлении своих границ.
Как заявляет МИД РФ, усилия США и других членов НАТО по милитаризации Грузии вызывают в регионе особую озабоченность. Более того, это не укрепляет безопасность Грузии, утверждают в Москве.