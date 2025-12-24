Грузия
Лучшие из лучших: в Грузии объявили спортсменов года
Министерство спорта официально наградило лучших спортсменов страны
ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Министерство спорта Грузии объявило имена лучших спортсменов страны 2025 года.
В 2025 году грузинские спортсмены завоевали 1935 медалей. Это исторический, рекордный результат: 752 золотые медали, 610 серебряных медалей, 753 бронзовых.
"Талант, трудолюбие и самоотверженность наших спортсменов принесли нашей стране 1935 международных медалей в 2025 году, за что мы особенно благодарны нашим спортсменам", — сказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в своей речи на церемонии награждения.
Победителями стали:
Лучший спортсмен года в неолимпийском виде спорта — Темур Самхарадзе (пауэрлифтинг);
Лучший командный вид спорта года и лучшая команда — сборная по дзюдо;
Лучшая спортсменка года — Этер Липартелиани (дзюдо);
Лучший спортсмен года среди мужчин — Сандро Базадзе (фехтование);
Лучший молодой спортсмен года — Вахтанг Лолуа (греко-римская борьба);
Лучшая параспортсменка года — Анна Джапаридзе (паратхэквондо);
Лучший параспортсмен года среди мужчин — Георгий Калдани (тхэквондо).
По словам премьер-министра, фраза "впервые в истории" благодаря грузинским спортсменам была произнесена в этом году 42 раза.
"Впервые мы завоевали титул чемпионов мира по фехтованию. Впервые мы выиграли золото на Зимнем Олимпийском фестивале. Впервые в истории у нас есть чемпионка мира среди женщин по дзюдо. Это лишь неполный список особых и выдающихся достижений нашей страны и грузинского спорта в этом году", — сказал Кобахидзе.
С 1 января 2025 года Министерство спорта официально начало функционировать независимо от министерства культуры.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
0