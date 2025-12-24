https://sputnik-georgia.ru/20251224/luchshie-iz-luchshikh-v-gruzii-obyavili-sportsmenov-goda-296328187.html

Лучшие из лучших: в Грузии объявили спортсменов года

24.12.2025

ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Министерство спорта Грузии объявило имена лучших спортсменов страны 2025 года.В 2025 году грузинские спортсмены завоевали 1935 медалей. Это исторический, рекордный результат: 752 золотые медали, 610 серебряных медалей, 753 бронзовых. Победителями стали: По словам премьер-министра, фраза "впервые в истории" благодаря грузинским спортсменам была произнесена в этом году 42 раза. С 1 января 2025 года Министерство спорта официально начало функционировать независимо от министерства культуры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

