Мераб Двалишвили назван лучшим бойцом UFC 2025 года по версии ESPN

ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Ведущая американская международная спортивная медиакомпания ESPN, являвшаяся официальным партнером UFC, подвела итоги прошедшего года и назвала Мераба Двалишвили, бывшего чемпиона в суперлегком весе (до 61 кг), лучшим бойцом года среди мужчин. Мераб Двалишвили завоевал пояс чемпиона UFC в сентябре 2024 года, затем трижды защитил его, а 7 декабря он проиграл бой Петру Яну. Двалишвили начал 2025 год с боя против Умара Нурмагомедова, где он явно превзошел своего соперника и также получил бонус за лучший бой вечера. После этого он встретился с Шоном О'Мэлли и одержал досрочную победу. Затем последовал настоящий "мастер-класс" с Кори Сэндхагеном на UFC 320. "Что касается поражения от Петра Яна, то неизвестно, была ли это усталость Мераба или изменение тактики со стороны Яна, хотя смелость Двалишвили заслуживает внимания – он провел четыре боя за один год, и это в эпоху, когда чемпионы редко проводят даже два боя в год – именно это отличает его от других", – пишет ESPN. Двалишвили 34 года, из них последние 12 лет он живет, работает и тренируется в США. Боец часто выходит на поединки в национальной грузинской папахе, а на груди выбил себе тату в виде карты Грузии. Болельщики прозвали Двалишвили "The Machine" ("Машина").Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

