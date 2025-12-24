https://sputnik-georgia.ru/20251224/mvd-muzhchina-zakhvatil-v-zalozhniki-sobstvennuyu-babushku-na-vostoke-gruzii-296330165.html
МВД: Мужчина захватил в заложники собственную бабушку на востоке Грузии
МВД: Мужчина захватил в заложники собственную бабушку на востоке Грузии
24.12.2025
ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Полиция Сигнахи задержала ранее судимого мужчину по обвинению в захвате в заложники члена семьи – 75-летней бабушки, сообщили в пресс-службе ведомства. Следствие установило, что 32-летний обвиняемый взял в заложники свою бабушку. Мужчина требовал, чтобы его бывшая жена вернулась из-за границы. В противном случае обещал убить пенсионерку. В результате оперативно-следственных мероприятий мужчина был задержан на месте. Жизни и здоровью потерпевшей ничего не угрожает. На момент совершения преступления обвиняемый был освобожден из тюрьмы условно. Расследование ведется по статье 144 УК Грузии "Захват в качестве заложника". Ему грозит до 14 лет тюрьмы.
МВД: Мужчина захватил в заложники собственную бабушку на востоке Грузии
13:31 24.12.2025 (обновлено: 13:38 24.12.2025)
Подозреваемый требовал возвращения бывшей супруги из-за рубежа
ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Полиция Сигнахи задержала ранее судимого мужчину по обвинению в захвате в заложники члена семьи – 75-летней бабушки, сообщили в пресс-службе ведомства.
Следствие установило, что 32-летний обвиняемый взял в заложники свою бабушку. Мужчина требовал, чтобы его бывшая жена вернулась из-за границы. В противном случае обещал убить пенсионерку.
В результате оперативно-следственных мероприятий мужчина был задержан на месте. Жизни и здоровью потерпевшей ничего не угрожает. На момент совершения преступления обвиняемый был освобожден из тюрьмы условно.
Расследование ведется по статье 144 УК Грузии "Захват в качестве заложника". Ему грозит до 14 лет тюрьмы.