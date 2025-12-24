https://sputnik-georgia.ru/20251224/narkotiki-na-million-inostrantsa-zaderzhali-v-tbilisskom-aeroportu-296328461.html
Наркотики на миллион: иностранку задержали в Тбилисском аэропорту
Наркотики на миллион: иностранку задержали в Тбилисском аэропорту
Гражданка России попыталась провезти 1,2 килограмма кокаина, стоимость которого на "черном рынке" превышает миллион лари
ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Сотрудники полиции в Тбилисском международном аэропорту задержали иностранного гражданина по обвинению в незаконном хранении и ввозе наркотиков, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.По данным следствия, в багаже гражданки России было обнаружено 1,2 килограмма кокаина, стоимость которого на "черном рынке" превышает миллион лари.Задержанной россиянке в случае подтверждения вины в незаконном приобретении, хранении и ввозе наркотических средств в особо крупном размере грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение
Наркотики на миллион: иностранку задержали в Тбилисском аэропорту
15:58 24.12.2025 (обновлено: 16:42 24.12.2025)
Гражданка России попыталась провезти 1,2 килограмма кокаина, стоимость которого на "черном рынке" превышает миллион лари
ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Сотрудники полиции в Тбилисском международном аэропорту задержали иностранного гражданина по обвинению в незаконном хранении и ввозе наркотиков, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.
По данным следствия, в багаже гражданки России было обнаружено 1,2 килограмма кокаина, стоимость которого на "черном рынке" превышает миллион лари.
Задержанной россиянке в случае подтверждения вины в незаконном приобретении, хранении и ввозе наркотических средств в особо крупном размере грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение