Наркотики на миллион: иностранку задержали в Тбилисском аэропорту

ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Сотрудники полиции в Тбилисском международном аэропорту задержали иностранного гражданина по обвинению в незаконном хранении и ввозе наркотиков, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.По данным следствия, в багаже гражданки России было обнаружено 1,2 килограмма кокаина, стоимость которого на "черном рынке" превышает миллион лари.Задержанной россиянке в случае подтверждения вины в незаконном приобретении, хранении и ввозе наркотических средств в особо крупном размере грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключениеПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

