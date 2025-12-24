https://sputnik-georgia.ru/20251224/odobryaete-li-vy-rabotu-mera-tbilisi-kakhi-kaladze-v-2025-godu-296321637.html
Одобряете ли вы работу мэра Тбилиси Кахи Каладзе в 2025 году?
Одобряете ли вы работу мэра Тбилиси Кахи Каладзе в 2025 году?
Sputnik Грузия
24.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-24T14:31+0400
2025-12-24T14:31+0400
2025-12-24T14:31+0400
грузия
новости
тбилиси
каха каладзе
общество
опрос
опрос sputnik грузия
опрос sputnik
опрос на сайте
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/1f/283850164_0:277:2048:1429_1920x0_80_0_0_3c12fba1fc36ced2a3cd0e7edf1e22dc.jpg
тбилиси
2025
Новости
ru_GEhttps://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/1f/283850164_106:291:1927:1657_1920x0_80_0_0_53e7f326fd7e117ea398108ada49c505.jpg
Sputnik Грузия
грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, общество, опрос, опрос sputnik грузия, опрос sputnik, опрос на сайте, опросы
грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, общество, опрос, опрос sputnik грузия, опрос sputnik, опрос на сайте, опросы
Одобряете ли вы работу мэра Тбилиси Кахи Каладзе в 2025 году?
© political party "Georgian Dream"Каха Каладзе
© political party "Georgian Dream"
Подписаться