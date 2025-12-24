https://sputnik-georgia.ru/20251224/parlament-izuchit-vopros-tsenoobrazovaniya-uzhe-v-fevrale--spiker-parlamenta-296330368.html
Парламент изучит вопрос ценообразования уже в феврале – спикер парламента
Парламент изучит вопрос ценообразования уже в феврале – спикер парламента
24.12.2025
ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Специальная комиссия для изучения процесса формирования цен на продукты питания в Грузии будет создана в парламенте сразу же после открытия весенней сессии в феврале, заявил председатель парламента Шалва Папуашивили. С инициативой ее создания создания выступил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Кроме того, он призвал изучить этот вопрос и следственные органы, так как, по его информации, наценка на продовольствие в магазинах составляет в среднем 86%, и может идти речь о картельной договоренности.По его словам, публичный формат позволит обществу увидеть процесс формирования цен на розничную продукцию и возможные его недостатки. Весенняя сессия парламента откроется 3 февраля 2026 года. Годовая инфляция (за период с октября 2024 года по октябрь 2025) в Грузии составила 5,2% при целевом показателе 3%. Больше всего цены выросли на продовольствие и безалкогольные напитки – 11,7%.
ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Специальная комиссия для изучения процесса формирования цен на продукты питания в Грузии будет создана в парламенте сразу же после открытия весенней сессии в феврале, заявил председатель парламента Шалва Папуашивили.
С инициативой ее создания создания выступил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Кроме того, он призвал изучить этот вопрос и следственные органы, так как, по его информации, наценка на продовольствие в магазинах составляет в среднем 86%, и может идти речь о картельной договоренности.
"С открытием весенней сессии парламент Грузии создаст специальную комиссию и начнет публичное изучение процесса формирования цен на продукты питания", – заявил Папуашвили.
По его словам, публичный формат позволит обществу увидеть процесс формирования цен на розничную продукцию и возможные его недостатки.
"Открытый, демократический процесс формирует осведомленного гражданина, который понимает и вовлечен в дискуссию по насущным вопросам и участвует в принятии решений", – заявил Папуашвили.
Весенняя сессия парламента откроется 3 февраля 2026 года. Годовая инфляция (за период с октября 2024 года по октябрь 2025) в Грузии составила 5,2% при целевом показателе 3%. Больше всего цены выросли на продовольствие и безалкогольные напитки – 11,7%.