Парламент изучит вопрос ценообразования уже в феврале – спикер парламента

Парламентская комиссия будет создана уже в феврале и в открытом режиме проверит механизм ценообразования, что повысит осведомленность граждан 24.12.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Специальная комиссия для изучения процесса формирования цен на продукты питания в Грузии будет создана в парламенте сразу же после открытия весенней сессии в феврале, заявил председатель парламента Шалва Папуашивили. С инициативой ее создания создания выступил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Кроме того, он призвал изучить этот вопрос и следственные органы, так как, по его информации, наценка на продовольствие в магазинах составляет в среднем 86%, и может идти речь о картельной договоренности.По его словам, публичный формат позволит обществу увидеть процесс формирования цен на розничную продукцию и возможные его недостатки. Весенняя сессия парламента откроется 3 февраля 2026 года. Годовая инфляция (за период с октября 2024 года по октябрь 2025) в Грузии составила 5,2% при целевом показателе 3%. Больше всего цены выросли на продовольствие и безалкогольные напитки – 11,7%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

