Поддержка малого бизнеса: мэрия Тбилиси профинансирует столичных предпринимателей
24.12.2025
ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Мэрия Тбилиси в рамках проекта поддержки микро- и малого бизнеса профинансирует 46 предпринимателей, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании. На финансирование проекта выделено более полумиллиона лари. По словам мэра, в будущем городские власти собираются активно продолжать финансировать подобные проекты с увеличенным бюджетом и большими возможностями. Программа поддержки бизнеса направлена на создание новых возможностей для предпринимателей, которые ранее не имели достаточных финансовых ресурсов для развития собственного бизнеса. Прием заявок на участие в программе начался 30 июля. Предпочтение было отдано кандидатам, имеющим действующее предприятие и представляющим реальный конструктивный план приобретения оборудования, которое значительно улучшит их деятельность.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Мэрия Тбилиси в рамках проекта поддержки микро- и малого бизнеса профинансирует 46 предпринимателей, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании.
На финансирование проекта выделено более полумиллиона лари.
"Первоначально было выделено 300 тысяч лари, однако мы увеличили бюджет, и в итоге указанным предпринимателям будет выделено 523 тысячи лари. Укрепление местного производства является одним из наших главных приоритетов и неотъемлемой частью устойчивого экономического развития", – заявил Каладзе.
По словам мэра, в будущем городские власти собираются активно продолжать финансировать подобные проекты с увеличенным бюджетом и большими возможностями.
Программа поддержки бизнеса направлена на создание новых возможностей для предпринимателей, которые ранее не имели достаточных финансовых ресурсов для развития собственного бизнеса. Прием заявок на участие в программе начался 30 июля.
Предпочтение было отдано кандидатам, имеющим действующее предприятие и представляющим реальный конструктивный план приобретения оборудования, которое значительно улучшит их деятельность.