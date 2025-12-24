https://sputnik-georgia.ru/20251224/podderzhka-malogo-biznesa-meriya-tbilisi-profinansiruet-stolichnykh-predprinimateley-296333393.html

Поддержка малого бизнеса: мэрия Тбилиси профинансирует столичных предпринимателей

Городские власти собираются активно продолжать финансировать подобные проекты с увеличенным бюджетом и большими возможностями 24.12.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Мэрия Тбилиси в рамках проекта поддержки микро- и малого бизнеса профинансирует 46 предпринимателей, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании. На финансирование проекта выделено более полумиллиона лари. По словам мэра, в будущем городские власти собираются активно продолжать финансировать подобные проекты с увеличенным бюджетом и большими возможностями. Программа поддержки бизнеса направлена на создание новых возможностей для предпринимателей, которые ранее не имели достаточных финансовых ресурсов для развития собственного бизнеса. Прием заявок на участие в программе начался 30 июля. Предпочтение было отдано кандидатам, имеющим действующее предприятие и представляющим реальный конструктивный план приобретения оборудования, которое значительно улучшит их деятельность.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

