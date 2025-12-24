https://sputnik-georgia.ru/20251224/pravitelstvo-gruzii-ozhidaet-pritoka-investitsiy--minekonomiki-296333076.html
Правительство Грузии ожидает притока инвестиций – Минэкономики
Правительство Грузии ожидает притока инвестиций – Минэкономики
24.12.2025
ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Ближайшие четыре года будут довольно активными в стране с точки зрения притока инвестиций, заявил заместитель министра экономики и устойчивого развития Вахтанг Цинцадзе.По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в третьем квартале 2025 года, по предварительной оценке, вырос в два раза (+101,7%) по сравнению с июлем-сентябрем 2024 года и составил 533,2 миллиона долларов. В январе-сентябре текущего года объем инвестиций вырос на 11% и составил 1,3 миллиарда долларов.По его словам, как только реализация проектов перейдет в активную фазу, это напрямую будет означать, что международные инвесторы начнут осуществлять значительные инвестиции в Грузию в ближайшие годы.Приоритетом правительства является привлечение инвестиций в секторы, развитие которых напрямую влияет на рост экономики страны. Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2024 году, по уточненным данным, сократился на 18,6% по сравнению с 2023 годом и составил 1,6 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
