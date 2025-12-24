https://sputnik-georgia.ru/20251224/pravitelstvo-gruzii-ozhidaet-pritoka-investitsiy--minekonomiki-296333076.html

Правительство Грузии ожидает притока инвестиций – Минэкономики

Правительство Грузии ожидает притока инвестиций – Минэкономики

Sputnik Грузия

Правительство последовательно в своем намерении привлекать инвестиции в сферы, от которых зависит экономический рост страны 24.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-24T22:58+0400

2025-12-24T22:58+0400

2025-12-24T22:58+0400

экономика

грузия

новости

черное море

тбилиси

сакстат

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/04/18/293027675_0:92:2048:1244_1920x0_80_0_0_43fc66db94d5c1e2b009b0d8c03d757a.jpg

ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Ближайшие четыре года будут довольно активными в стране с точки зрения притока инвестиций, заявил заместитель министра экономики и устойчивого развития Вахтанг Цинцадзе.По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в третьем квартале 2025 года, по предварительной оценке, вырос в два раза (+101,7%) по сравнению с июлем-сентябрем 2024 года и составил 533,2 миллиона долларов. В январе-сентябре текущего года объем инвестиций вырос на 11% и составил 1,3 миллиарда долларов.По его словам, как только реализация проектов перейдет в активную фазу, это напрямую будет означать, что международные инвесторы начнут осуществлять значительные инвестиции в Грузию в ближайшие годы.Приоритетом правительства является привлечение инвестиций в секторы, развитие которых напрямую влияет на рост экономики страны. Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2024 году, по уточненным данным, сократился на 18,6% по сравнению с 2023 годом и составил 1,6 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

черное море

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, черное море, тбилиси, сакстат