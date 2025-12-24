https://sputnik-georgia.ru/20251224/premer-gruzii-pozdravil-prezidenta-azerbaydzhana-s-dnem-rozhdeniya-296332135.html

Премьер Грузии поздравил президента Азербайджана с днем рождения

Премьер Грузии поздравил президента Азербайджана с днем рождения

Лидеры двух стран подчеркнули успешное сотрудничество между Грузией и Азербайджаном 24.12.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе в телефонном разговоре поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения, сообщили в пресс-службе азербайджанского лидера. Кобахидзе пожелал Алиеву новых успехов в президентской деятельности и крепкого здоровья. Алиев, в свою очередь, поблагодарил премьера Грузии за внимание и поздравления. В ходе беседы было подчеркнуто успешное развитие двусторонних отношений, основанных на принципах дружбы и добрососедства, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества. Текст поздравительного письма опубликован на сайте президента Азербайджана. Алиев получил поздравления по телефону от нескольких других лидеров, в том числе президента РФ Владимира Путина и президента Сербии Александра Вучича.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

