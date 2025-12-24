Грузия
Премьер Грузии поздравил президента Азербайджана с днем рождения
Премьер Грузии поздравил президента Азербайджана с днем рождения
Лидеры двух стран подчеркнули успешное сотрудничество между Грузией и Азербайджаном 24.12.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе в телефонном разговоре поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения, сообщили в пресс-службе азербайджанского лидера. Кобахидзе пожелал Алиеву новых успехов в президентской деятельности и крепкого здоровья. Алиев, в свою очередь, поблагодарил премьера Грузии за внимание и поздравления. В ходе беседы было подчеркнуто успешное развитие двусторонних отношений, основанных на принципах дружбы и добрососедства, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества. Текст поздравительного письма опубликован на сайте президента Азербайджана. Алиев получил поздравления по телефону от нескольких других лидеров, в том числе президента РФ Владимира Путина и президента Сербии Александра Вучича.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
грузия, новости, азербайджан, сербия, ильхам алиев, ираклий кобахидзе, владимир путин, политика
грузия, новости, азербайджан, сербия, ильхам алиев, ираклий кобахидзе, владимир путин, политика

Премьер Грузии поздравил президента Азербайджана с днем рождения

16:58 24.12.2025
© Official website of President of Azerbaijan RepublicВстреча премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и президента Азербайджана Ильхама Алиева
Встреча премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и президента Азербайджана Ильхама Алиева - Sputnik Грузия, 1920, 24.12.2025
© Official website of President of Azerbaijan Republic
Подписаться
Лидеры двух стран подчеркнули успешное сотрудничество между Грузией и Азербайджаном
ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе в телефонном разговоре поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения, сообщили в пресс-службе азербайджанского лидера.
Кобахидзе пожелал Алиеву новых успехов в президентской деятельности и крепкого здоровья. Алиев, в свою очередь, поблагодарил премьера Грузии за внимание и поздравления.

"От имени правительства Грузии и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения. Позвольте мне в этот знаменательный день выразить Вам мое глубокое почтение. Хотел бы отметить, что под Вашим руководством Азербайджанская Республика достигла значительных успехов", – говорится в поздравлении Кобахидзе.

В ходе беседы было подчеркнуто успешное развитие двусторонних отношений, основанных на принципах дружбы и добрососедства, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.
Текст поздравительного письма опубликован на сайте президента Азербайджана. Алиев получил поздравления по телефону от нескольких других лидеров, в том числе президента РФ Владимира Путина и президента Сербии Александра Вучича.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
