Премьер Грузии поздравил президента Азербайджана с днем рождения
Премьер Грузии поздравил президента Азербайджана с днем рождения
24.12.2025
ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе в телефонном разговоре поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения, сообщили в пресс-службе азербайджанского лидера. Кобахидзе пожелал Алиеву новых успехов в президентской деятельности и крепкого здоровья. Алиев, в свою очередь, поблагодарил премьера Грузии за внимание и поздравления. В ходе беседы было подчеркнуто успешное развитие двусторонних отношений, основанных на принципах дружбы и добрососедства, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества. Текст поздравительного письма опубликован на сайте президента Азербайджана. Алиев получил поздравления по телефону от нескольких других лидеров, в том числе президента РФ Владимира Путина и президента Сербии Александра Вучича.
ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе в телефонном разговоре поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения, сообщили в пресс-службе азербайджанского лидера.
Кобахидзе пожелал Алиеву новых успехов в президентской деятельности и крепкого здоровья. Алиев, в свою очередь, поблагодарил премьера Грузии за внимание и поздравления.
"От имени правительства Грузии и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения. Позвольте мне в этот знаменательный день выразить Вам мое глубокое почтение. Хотел бы отметить, что под Вашим руководством Азербайджанская Республика достигла значительных успехов", – говорится в поздравлении Кобахидзе.
В ходе беседы было подчеркнуто успешное развитие двусторонних отношений, основанных на принципах дружбы и добрососедства, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.
Текст поздравительного письма опубликован на сайте президента Азербайджана. Алиев получил поздравления по телефону от нескольких других лидеров, в том числе президента РФ Владимира Путина и президента Сербии Александра Вучича.