Путин наградил Захарову орденом "За заслуги перед Отечеством"

ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин на торжественной церемонии в Кремле наградил официального представителя МИД РФ Марию Захарову орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, сообщает РИА Новости. Торжественная церемония вручения государственных наград проходит в Екатерининском зале Кремля. В числе награждаемых орденами, медалями и почетными званиями – известные музыканты и артисты, представители науки и образования, заслуженные деятели спорта, работники здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства и других сфер. Мария Захарова сегодня отмечает 50-летие, она родилась 24 декабря 1975 года в Москве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

