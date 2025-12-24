https://sputnik-georgia.ru/20251224/putin-nagradil-zakharovu-ordenom-za-zaslugi-pered-otechestvom-chetvertoy-stepeni-296335619.html
Путин наградил Захарову орденом "За заслуги перед Отечеством"
Путин наградил Захарову орденом "За заслуги перед Отечеством"
Sputnik Грузия
Представителя МИД РФ Марию Захарову наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени 24.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-24T18:24+0400
2025-12-24T18:24+0400
2025-12-24T19:59+0400
россия
в мире
москва
мария захарова
владимир путин
политика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0b/0e/295778505_0:0:3011:1694_1920x0_80_0_0_ff7e17865f0f70a0a435c4f3de1a7203.jpg
ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин на торжественной церемонии в Кремле наградил официального представителя МИД РФ Марию Захарову орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, сообщает РИА Новости. Торжественная церемония вручения государственных наград проходит в Екатерининском зале Кремля. В числе награждаемых орденами, медалями и почетными званиями – известные музыканты и артисты, представители науки и образования, заслуженные деятели спорта, работники здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства и других сфер. Мария Захарова сегодня отмечает 50-летие, она родилась 24 декабря 1975 года в Москве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
москва
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0b/0e/295778505_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_97a4b9f38e59b3a59542563866cb61ea.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, в мире, москва, мария захарова, владимир путин, политика
россия, в мире, москва, мария захарова, владимир путин, политика
Путин наградил Захарову орденом "За заслуги перед Отечеством"
18:24 24.12.2025 (обновлено: 19:59 24.12.2025)
Представителя МИД РФ Марию Захарову наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени
ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik.
Президент России Владимир Путин на торжественной церемонии в Кремле наградил официального представителя МИД РФ Марию Захарову орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, сообщает РИА Новости
.
Торжественная церемония вручения государственных наград проходит в Екатерининском зале Кремля. В числе награждаемых орденами, медалями и почетными званиями – известные музыканты и артисты, представители науки и образования, заслуженные деятели спорта, работники здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства и других сфер.
Мария Захарова сегодня отмечает 50-летие, она родилась 24 декабря 1975 года в Москве.